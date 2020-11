Robó dinero en una vivienda: arrestado Policiales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por EL INMUEBLE ESTA EN BARRIO VILLA ROSAS

Un joven de 28 años resultó aprehendido tras haber ingresado a una vivienda de calle San Luis, en barrio Villa Rosas de esta ciudad y desde donde habría sustraído dinero en efectivo.

El propietario de la misma sintió ruidos en su garaje pudiendo observar a un sujeto salir del mismo y huir a bordo de una bicicleta, por lo que tomó la iniciativa de seguirlo en su vehículo particular y dar aviso a la Central de Emergencias 911.

Tras un rápido accionar policial, se logró aprehender al joven en la intersección de calles Ramón y Cajal y España –barrio Italia-.

Se procedió al traslado del mismo hasta sede de la Comisaría 13ª por cuestiones de jurisdicción, para continuar con las diligencias de rigor, y al secuestro del birrodado en el que se conducía.

Actuaciones a cargo de numerarios de la Seccional N° 13.



VIOLACIÓN DE

DOMICILIO

Un joven de 21 años de edad fue detenido cuando se encontraba dentro de un domicilio de calle Ramón y Cajal.

La dueña del inmueble al querer abrir la puerta que da al patio trasero de su casa, se encontró con un sujeto tendido en el piso por lo que da aviso al servicio de emergencias 911.

Personal de Cuerpo Guardia Infantería (CGI) procedió a la identificación y traslado del mismo a sede de la Comisaría N° 13 para continuar con diligencias de rigor.

Actuaciones a cargo de efectivos de CGI y Comisaría N° 13.



SUNCHALES: RECUPERAN

TELEVISOR ROBADO

Personal de Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales produjo un informe tras haber hallado un televisor con características similares a uno sustraído en calle Alem al 1000

aproximadamente de la ciudad de Sunchales.

Cotejando con los datos aportados por la víctima del hecho, una mujer de 60 años de edad, la

cual había efectuado la denuncia en horas de la mañana del día de ayer, se corroboró que sería el que le fue sustraído.

Luego de realizar los trámites de rigor fue entregado a su propietaria mediante acta de estilo.

Actuaciones a cargo de personal de GOT y Comisaría N° 3 de Sunchales.