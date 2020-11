Gran producción de WHO Sociales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (Télam). - A contrapelo de los más de ocho meses de paralización de la actividad cinematográfica en Argentina, el cineasta WHO no solamente terminó el rodaje de “Causalidad” sino que tiene dos filmes más para concretar antes de fin de año.

“Es increíble pero parece que redondeo un año muy bueno con tres películas hechas en 2020”, comentó WHO a Télam en un rincón del set de “Causalidad”.

El realizador que tras una larga experiencia en publicidad debutó en cine en 2016 con la comedia romántica “Soy tu karma”, se ufanó de “ser un director que se adapta a las condiciones por haber trabajado 12 años en publicidad y saber adaptarme. Veo lo que quiero hacer y cuáles son los recursos y los maximizo”.

Además de “Causalidad”, cuyo estreno se daría en el primer semestre de 2021, WHO contó que antes de ese lanzamiento va a dar a luz “Esencial”, una película rodada en cuarentena en la casa de la pareja de intérpretes integrada por Emilia Attias y el “Turco” Naim.

“Yo venía muy golpeado por el detenimiento del rodaje de 'Causalidad', necesitaba canalizar esa energía y me fui a vivir a la casa de Emilia y 'Turco', que son amigos y escribí el guión sobre la pandemia desde un punto de vista diferente para cuatro semanas y media de rodaje con todo el mundo a distancia”, evocó acerca de esa otra película.

La trilogía de proyectos casi coronados por WHO en este contexto de emergencia se completa con “otro thriller para filmar pronto”.