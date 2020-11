No hubo reporte Región 30 de noviembre de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En el atardecer de la víspera, la Municipalidad local difundió en sus redes sociales, que desde ayer, los domingos no se emitirán reportes.

Al respecto, el informe de prensa detalló que la Municipalidad, junto al Hospital Almícar Gorosito informa sobre los pasos a seguir con respecto al reporte epidemiológico, a partir del día de la fecha.

Considerando que, durante el día domingo, no se realizan hisopados y/o test rápidos, se comunica que no se realizará el habitual reporte epidemiológico, retomando con normalidad el día lunes.