Lombardo: “Es una designación que me honra y me moviliza” Locales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por El ex concejal y miembro de la comisión directiva de la CGT Rafaela será quien reemplace a Amalia Galantti, actual Jefa de Gabinete, en la secretaría de Gobierno.

En las últimas horas se conoció la designación de Marcelo Lombardo, actual secretario general de Soiva y ex concejal, como secretario de Gobierno, luego de que esa secretaría quedó vacante, tras ser nombrada como Jefa de Gabinete, Amalia Galantti y Marcos Corach pasara a integrar el gabinete de Omar Perotti en la provincia.

El sindicalista que forma parte de la comisión directiva de la CGT Rafaela, en 2017 había dejado el Concejo Municipal. Tras el pedido del intendente Luis Castellano para sumarse al Gabinete Municipal dijo a La Opinión: “Por supuesto que es una designación que me honra, que me moviliza y me llena de expectativas, y en realidad vengo a ofrecer toda mi voluntad trabajo y mi responsabilidad absoluta en la tarea encomendada”.

“En lo personal no consigo a la política como un camino individual en búsqueda de conseguir objetivos personales, sino como la herramienta que permite materializar ideales, sueños y objetivos colectivos y compartidos; este concepto que es una manera de ver la política lo advierto que está presente y que se manifiesta en la forma de trabajar de este espacio político. Este hecho sumado a la confianza y al apoyo que el señor intendente me ha manifestado,sumado al respaldo de los compañeros del movimiento organizado y al amor que siento por mi ciudad, han sido determinantes para la aceptación de este nuevo desafío”, explicó Lombardo.

Además el titular de Soiva dijo que “por supuesto que previo a todo esto existió la charla y el acompañamiento de la familia. Vengo a sumarme a un proyecto que entiendo que ha sabido conducir a nuestra ciudad a consideraciones destacadas en los más diversificados campos; proyecto que se preocupa por interpretar y desarrollar acciones tendientes a acompañar un momento histórico”.

Finalmente Marcelo Lombardo subrayó que “sin lugar a dudas es un desafío en un contexto de cambios y transformaciones y con un proyecto, reitero, que siempre ha trabajado para satisfacer la demanda de una sociedad que exige mucho, pero que también y en la misma proporción propone y acompaña. Vengo con todas la expectativas de poder sumar mi impronta a este proyecto que yo entiendo ha podido transformar a nuestra ciudad de la ciudad referente dentro de lo que es el ámbito nacional”.