Rechazo a la legalización Locales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por Luego de la contundente caravana realizada el sábado por la tarde en Rafaela, desde Rafaelinos por la Vida agradecieron el acompañamiento y explicaron porqué rechazan la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación para facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo.

FOTO M. LIOTTA MANIFESTACION. Muchos vehículos se movilizaron por las calles céntricas.

Como es de público conocimiento, durante los próximos días, por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara de Diputados de la Nación dará tratamiento, primero en Comisión, y luego en el recinto, a un proyecto que pretende facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo. La iniciativa, considera el aborto como un derecho hasta la semana 14 de gestación (es decir hasta el cuarto mes), y habilita la posibilidad de terminar con la vida de los bebés por nacer hasta el momento inmediato anterior al nacimiento con la sola invocación de la existencia de causales excesivamente amplias. Las mujeres que requieran el aborto, contarán con la cobertura integral y gratuita del sistema público de salud, las obras sociales, y las pre-pagas, y los prestadores deberán otorgar la práctica dentro del término de 10 días de dicho requerimiento, indicaron desde la ONG Rafaelinos por la Vida.

Según la ley, que desconoce las normas de responsabilidad parental, las niñas menores de 13 años pueden dar su consentimiento con al menos la asistencia de al menos uno de sus pares, del representante legal, o de otro miembro de la comunidad que represente a la niña un vínculo significativo. La norma presume que las mujeres, entre los 13 y los 16 años, se encuentran aptas y maduras para solicitar el aborto sin asistencia, salvo en los casos en que la práctica implique riesgo grave para su salud o su vida, y que a partir de los 16 años pueden dar su consentimiento pleno en cualquier caso.

Desde la ONG subrayaron que además, modificando el código penal, el proyecto propone despenalizar el delito de aborto a simple demanda hasta la semana 14 (es decir hasta el cuarto mes de gestación), y luego de dicho plazo mediante la invocación de causales sumamente amplias (violación sin necesidad de denuncia, y peligro para la vida o el bienestar físico, mental o social de la mujer gestante), que hacen que en la práctica la despenalización sea casi total.

Asimismo, manifiestan que entre otras cosas, la norma afecta el derecho a la objeción de conciencia de médicos y del resto del personal de la salud, obligándolos incluso a ofrecer el aborto en los casos en que no es solicitado e imponiendo sanciones penales en los casos en los que brindan información “inadecuada”; no garantiza el derecho a la información de la mujer en todos los casos, para que realmente tome una decisión consciente; e incluso intenta imponer un tipo de educación sexual sesgada que atenta contra la pluralidad que exige nuestro sistema democrático.

En este marco, Rafaelinos por la Vida señalan que “en rechazo a un proyecto claramente inconstitucional, que atenta contra la vida de las personas por nacer, y contra otros derechos humanos fundamentales de rango constitucional, en la tarde del pasado sábado 28 de noviembre se realizó en la ciudad de Rafaela, y en más de sesenta ciudades y pueblos de nuestra provincia, una fuerte movilización de un número importante de personas que se manifestaron en contra de la decisión de despenalizar el aborto pidiéndole al Estado que garantice la protección integral e irrestricta en caso de embarazos vulnerables. Además, en un hecho sin precedentes, el mismo día, se realizaron distintas actividades con idéntico fin en más de 500 ciudades argentinas, con una amplia participación ciudadana”.

Esta actividad se encuentra dentro de un programa de iniciativas que llevará adelante el “Movimiento Celeste” durante los próximos días con la finalidad de visibilizar el rechazo a esta propuesta, y de recordar a los legisladores, que desean un proyecto de país que incluya a todos, respetando irrestrictamente los derechos de cada ciudadano, y que incorpore propuestas para el acompañamiento del embarazo vulnerable que no impliquen poner fin a la vida de un niño inocente.