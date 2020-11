"Veo difícil llegar a un consenso”, dijo Mársico Locales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el concejal del FPCyS, tras conocerse la iniciativa impulsada por el bloque de concejales del PJ respecto a este tema, que lleva mucho tiempo sin encontrar una norma que conforme a la mayoría.

La semana pasada el bloque de concejales oficialistas ingresó un proyecto de Ordenanza respecto a fitosanitarios, límite agronómico y buenas prácticas agrícolas, que será analizado en el inicio de esta semana legislativa.

Al ser consultado sobre esta iniciativa, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, manifestó que “hoy comienza la lectura en comisión del proyecto presentado por el justicialismo; obviamente que veo difícil llegar a un consenso porque hay distintas posiciones dentro de los concejales, una de ellas la mía, donde entiendo que es excesivo los 1.000 metros”.

“Yo creo que pasa por una cuestión de un estricto y eficiente control, cómo se hace actualmente en las zonas de los periurbanos de la ciudad de Rafaela, en donde el tema tiene que estar centralizado en eso y no en los metros”, precisó el edil. Además Mársico explicó que “esta es una opinión previa a lo que va hacer el desarrollo de todo el tratamiento de este proyecto, en donde aclaro que no sé cuáles son las intenciones, si es avanzar este año en la votación o presentarlo ahora y dejar la votación o la decisión final para el año entrante”, puntualizó el demoprogresista.



"RAFAELA PODRIA SER

UN FARO EN EL TEMA"

El concejal del Pro, Lalo Bonino, también opinó acerca de las primeras impresiones sobre el proyecto del PJ sobre un nuevo límite agronómico y dijo: “todavía no lo empezamos a analizar pero creo que primero vamos a tener que estudiar bien todo lo que plantea el proyecto; obviamente mantener la cabeza abierta en todo lo que pueda llegarse a sumar o pueda llegar a servir para poder ir mejorando todo lo que tenga que ver con la norma ética normativa actual, pero entendiendo que es un tema bastante debatido en los últimos años, y que si bien hay una percepción de que no se ha hecho nada a lo largo de este tiempo, la realidad es que la decisión ha sido durante este tiempo mantener las cosas cómo estaban porque entendemos que cómo estaba dada la situación se podía tener un equilibrio entre lo que tenía que ver con los metros y lo que tiene que ver con las buenas prácticas y con una actividad tan importante como es la productiva para nosotros”.

Bonino, además aseguró que en ese sentido hay que analizar “sobre todo lo que tiene que ver con la generación de divisas en nuestro país y entendiendo también que en nuestra ciudad es un referente en todo lo que tenga que ver con la producción agropecuaria o agrícola y que obviamente va hacer un faro o un ejemplo de todo lo que vaya hacer en cuanto a la modificación de los metros”.

El concejal de Cambiemos recalcó que “entendemos que no es una cuestión de metros, si es una cuestión de compromiso por parte de los productores, de compromiso por parte del Estado y de compromiso también por parte de la sociedad en lo que tiene que ver con informarse, con saber más y de tener actitudes equitativas en lo que a este tema respecta. Vamos a establecer e iniciar un largo proceso en cuanto a discusiones, acercamientos y a tratar de cotejar posturas. Sabemos que existe mitad biblioteca que respalda a una postura y mitad que respalda a otra y creo que este ha sido uno de los grandes inconvenientes que no ha permitido avanzar con la problemática o no ha dejado generar alguna modificación, porque no hay sustento sólido acerca de si hay que apuntar para un lado o para el otro; algunas cuestiones judiciales que se han tomado, tiene que ver más con la intención de cubrirse, más allá de lo que pueda generarse como impacto en lo social y en lo económico. Vamos a leer el proyecto y ver con todo esto que dije, cómo avanzamos”, finalizó.