Contradicciones sobre la salud de Tabaré Vázquez Internacionales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por LA FAMILIA COMUNICARA SU ESTADO

FOTO AFP TABARE VAZQUEZ. El ex presidente de Uruguay.

MONTEVIDEO, Uruguay, 30 (EFE). - El ex presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, sufrió una "trombosis aguda del miembro inferior izquierdo", reveló su hijo Alvaro a la prensa frente al domicilio del ex mandatario, después de que se difundiera una recaída en su estado de salud vinculada al cáncer de pulmón que le fue detectado en 2019.

"Está bien. Ha tenido un evento agudo por una trombosis profunda del miembro inferior izquierdo", comentó Vázquez, oncólogo de profesión como su padre, quien agregó que "se está recuperando bien y está sin dolor, como siempre".

"El está muy bien, hablando con nosotros, haciendo historias de toda su vida, de la actividad política, de la actividad del fútbol, recibiendo a algunos allegados y cuidándose mucho por la situación sanitaria, que eso le da un marco especial de cuidado que tiene que tener", comentó.

Agregó que el ex mandatario, de 80 años, recibe las atenciones propias de la "internación domiciliaria", que son visita médica y de enfermería dos veces al día, "lo que estará sucediendo hasta que le den el alta".

Vázquez se mostró "preocupado" por una versión que circuló el viernes sobre el supuesto fallecimiento de su padre y aclaró que "cuando haya cosas que comunicar, buenas o malas, de su estado de salud" lo hará la familia.

Según indicó el hijo del ex mandatario, el actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou; la vicepresidenta, Beatriz Argimón; y otras autoridades políticas habían llamado para interesarse por la salud de su padre.

Vázquez anunció el 18 de agosto de 2019, cuando todavía era presidente de Uruguay, que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes de que podía tratarse de un proceso maligno" y cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno.

Tras un tratamiento médico, el 13 de diciembre se dio a conocer que estaba curado de dicho cáncer, si bien su estado físico desde entonces es bastante delicado.

Tabaré Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones de 2004 como candidato del Frente Amplio (FA).