Berni criticó al Estado Nacional Nacionales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SERGIO BERNI. Se refirió a los disturbios.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó la falta de intervención del Estado Nacional durante los disturbios que se generaron en las inmediaciones de la Casa Rosada, en el marco del funeral de Diego Armando Maradona.

"Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte", indicó Berni en una columna de su autoría publicada en Infobae.

El funcionario remarcó que "el barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito".

"Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?", subrayó el ministro bonaerense.

En ese sentido, explicó que "cuando un puñado minúsculo de inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca".

"Si se elige no hacer nada, los resultados nunca serán buenos", aseveró.

En tanto, señaló: "Pareciera que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa".

"Si unos inadaptados desatan el caos, las fuerzas de seguridad deben intervenir. En el marco de la legalidad, huelga decirlo, pero con la firmeza necesaria para restablecer el orden. Si el Estado no castiga a quien roba, el robo se multiplicará. Si el Estado no castiga a los barrabravas, la violencia escalará peligrosamente", expresó.