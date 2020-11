"La nueva fórmula le dará muchas alegrías" Nacionales 30 de noviembre de 2020 Redacción Por RAVERTA HABLO DE LOS JUBILADOS

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, aseguró que "los jubilados no perdieron" en "un contexto en el que los ingresos del mundo se vinieron abajo" y remarcó que el aumento de diciembre estará contemplado en la actualización de marzo.

"En marzo va a haber un aumento semestral que va a contemplar en su cálculo el aumento de diciembre. El primer aumento de la fórmula semestral va a tener en cuenta el trimestral de diciembre", subrayó Raverta en diálogo con el programa Incorrectamente Políticos, que conduce Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia.

"Ese artículo garantiza que los jubilados no pierdan nada. Garantiza el empalme", explicó respeto al artículo que instó a la polémica en torno a si el aumento de diciembre será descontado de marzo.

"Cuando asumimos en diciembre, los jubilados de la mínima cobraban 14.000 pesos. En diciembre van a cobrar 19.000 pesos por ese 35,3% que tuvieron este año", expresó la funcionaria de ANSeS.

En ese sentido, aseguró que "cada una de las decisiones del Gobierno Nacional tuvieron que ver con cuidar a los jubilados, tanto en la pandemia como en su poder adquisitivo".

"Queremos que los jubilados le ganen a la inflación. Esta fórmula da garantías porque cuando rigió le pudo ganar en casi 26 puntos porcentuales", aclaró.

Por otra parte, subrayó que "a partir de 2020, los aumentos fueron trimestrales", y que "hubo un aumento del 35,3% durante el año, a través de medidas trimestrales".

"Los jubilados fueron la población de riesgo en la pandemia. El desafío fue cuidar a todos los jubilados y jubiladas y que no pierdan contra la inflación. Esa fue una decisión política del Gobierno: que los jubilados no pierdan cuando el resto había perdido", indicó.

Y concluyó: "El año que viene la nueva fórmula le dará muchas alegrías a los jubilados".