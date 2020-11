Imponente caravana pidiendo por las “Dos Vidas” en Rafaela

En una jornada en la que la lluvia estuvo presente y podía jugar una mala pasada para desalentar la caravana organizada pidiendo por las “Dos Vidas”, más de 800 autos con banderas argentinas y pañuelos celestes, marcharon e hicieron sonar las bocinas, en una Rafaela declarada “ciudad provida”. El bocinazo fue masivo y con un altísimo volumen, que fue acompañado por el sonar de las campanas de la Catedral San Rafael.

En más de 250 ciudades de la Argentina sucedió lo mismo, en un rotundo mensaje de rechazo al proyecto de legalización del aborto enviado hace algunos días al Congreso por parte del presidente Alberto Fernández y en una contundente defensa por los derechos de las dos vidas.

En una conferencia de prensa previa al inicio de la recorrida, representantes de los organizadores de la convocatoria expresaron los principales aspectos a visibilizar en esta marcha, y dieron a conocer las acciones que llevan adelante para contener a la mujer embarazada y vulnerable y que muchas veces no encuentra el acompañamiento necesario.

El pastor Marcelo Becla señaló que “fue ciertamente impactante, esperábamos una buena activación por parte de la gente, porque sabemos que aquellos que estamos a favor de la vida es significativo el porcentaje y las personas van tomando conciencia cada vez acerca de la importancia de defender las dos vidas. Reitero, fue impactante pese al mal tiempo; sabemos que eso de alguna manera contrarresta bastante todo lo que es motos y bicicletas, porque mucha gente estaba preparada con sus motos y sus bicicletas para venir a la caravana, así que si no hubiera sido por la lluvia, hubiera sido más tremendo”.

“Muy satisfechos y ojalá ojalá el señor presidente de la nación, se percate que los argentinos no estamos a favor de la muerte sino que estamos a favor de la vida, el porcentaje es muy alto, muy significativo, e insisto, sería importante que el presidente entienda y vea que ciertamente los argentinos no quieren la muerte”, destacó el pastor de la Iglesia Evangélica.

Por su parte, Nieves Argañaraz, desde Rafaelinos por la Vida, manifestó: “creemos como desde hace muchísimos años y como ocurrió hace dos años, la sociedad argentina ha dicho que ama la vida desde el vientre, desde la concepción; los rafaelinos una vez más dijimos que amamos la vida, que toda mujer necesita ser acompañada y no darle una sola mirada de lo que es un embarazo. Hemos demostrado con muchos testimonios de mujeres que se han animado a hablar de que el acompañamiento es fundamental para poder seguir transitando esa vida, ya que puede haber momentos de crisis, pero que si no está sola puede cambiar su historia”.

“La objeción de conciencia no es tal como se plantea ya que los médicos pueden ser sancionados y también quienes acompañamos a esas mujeres y somos denunciados, podemos ir presos con esta nueva ley”, explicó Argañaraz.

Cabe señalar que la convocatoria a esta manifestación, que se replicó en varios puntos del país, fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y la evangélica, que realizaron este sábado conjuntamente esta acción conjunta en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.