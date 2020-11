Emotivo homenaje a Maradona, sólo de los hombres de negro Deportes 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB CON LA 10. Sam Core dejó una camiseta de los All Blacks en el césped con el nombre de Maradona.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Los All Blacks, la Selección de rugby de Nueva Zelanda, homenajearon ayer a Diego Maradona, fallecido el pasado miércoles a los 60 años, y antes de realizar el tradicional "haka" en el partido ante Los Pumas, por el torneo "Tres Naciones", colocaron una camiseta negra con su nombre y el número 10 sobre el césped.

Luego de la entonación de los himnos de cada uno de los países, y con Los Pumas formados en la mitad de la cancha para esperar el "haka", el jugador Sam Core dejó una camiseta de los All Blacks en el césped con el nombre de Maradona y su mítico número 10.

En la cuenta oficial de Twitter de los All Blacks se colocó el video de ese momento con la leyenda: "Un gesto especial de los All Blacks a Argentina antes del Haka de esta noche".

Por su parte, la cuenta de Los Pumas en la misma red social agradeció la dedicatoria con un "Thank you, All Blacks", y el hashtag "Diego Eterno".

El partido se disputó en la ciudad australiana de Newcastle y los All Blacks no tuvieron piedad y vencieron a los argentinos por 38 a 0.

Diego Maradona, fallecido a los 60 años, había compartido varios momentos con Los Pumas, y en el 2015, invitado por Agustín Pichot, presenció el Mundial de Inglaterra, en donde el equipo argentino terminó en la cuarta colocación.