Boca recibe a Newell's

FOTO ARCHIVO EN LA BOMBONERA. / El Xeneize se medirá hoy con la Lepra rosarina.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Boca recibirá hoy a Newell´s en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona 4 de la Copa Diego Armando Maradona, en el cual buscará un triunfo que le permita quedar cerca de la clasificación en la próxima instancia de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:20 en el estadio Alberto J. Armando, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS. 17.10 Defensa y Justicia vs Central Córdoba, 21.30hs Lanús vs Talleres, 21.30hs Huracán vs Patrona. Mañana: 17.10hs Aldosivi vs Argentinos, 19.20hs Atlético Tucumán vs Arsenal, 21.30hs Estudiantes vs San Lorenzo.



Boca - Newell´s

Estadio: Alberto J. Armando (Boca) . Árbitro: Fernando Espinoza . Hora de inicio: 19.20 - TV: Fox Sports Premium .



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.



Newell´s: Ramiro Macagno, Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Julián Fernández, Aníbal Moreno, Pablo Pérez, Maximiliano Rodríguez; Sebastián Palacios e Ignacio Scocco. DT: Frank Kudelka.