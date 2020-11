Mañana volverá Young Sheldon a la televisión Información General 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Vuelve "Young Sheldon", con los orígenes del icónico protagonista de "The Big Bang Theory"

FOTO TELAM// YOUNG SHELDON// El protagonista de la serie.

BUENOS AIRES, 29 (Télam). - La cuarta temporada de "Young Sheldon", spin-off de la popular sitcom "The Big Bang Theory" que narra la infancia del querible e insoportablemente brillante Sheldon Cooper, estrenará mañana lunes a las 21.35 por la pantalla de Warner Channel, y su protagonista, el jovencito estadounidense Iain Armitage, adelantó que en esta entrega el personaje "va a darse cuenta de lo mucho que tiene para aprender de la vida".

El preadolescente y correctísimo actor de 12 años que desde 2017 interpreta al icónico científico de la serie original, dialogó con Télam acompañado por Zoe Perry, la actriz que encarna a Mary, su madre, quien por su parte aseguró que los fans verán "muchos éxitos y también algunos conflictos" a raíz de la decisión de permitirle a su hijo que comience a estudiar en la universidad.

La comedia, creada al igual que su antecesora por el guionista Chuck Lorre y que cuenta entre sus productores ejecutivos con Jim Parsons -el mismísimo Sheldon de "The Big..."-, volverá a la televisión en Argentina luego de que la grabación del último episodio de la tercera temporada fuera suspendida por el estallido de la pandemia de Covid-19.

Por eso, la trama retomará lo que no llegó a contar e inaugurará esta nueva entrega con la ceremonia de graduación del superdotado Sheldon de la escuela, la cual finalizó poco antes que su hermano mayor, Georgie (Montana Jordan), y adelantándose por mucho a su gemela, Missy (Raegan Revord).

El acontecimiento ocurrirá luego de que el niño prodigio encontrara varias cartas de distintas universidades interesadas en tenerlo como alumno que Mary le había ocultado a él y a su marido, George (Lance Barber).

El padre, a pesar de sus diferencias con Sheldon -él, un entrenador de fútbol americano en la escuela y su hijo, un insaciable nerd-, decide ayudarlo y graban juntos un video para convencerla de embarcarse en la idea.

Durante la historia narrada en esta serie, el protagonista y su familia, que viven en la tradicional y ficticia localidad de Medford, en el estado de Texas, deberán lidiar, con mucho cariño de por medio, con el joven Cooper, quien afianza cada vez más su personalidad obsesiva, caprichosa y muchas veces sobradora y socialmente incómoda.

En ese sentido, los pasos de comedia de la serie repiten el exitoso esquema de la original, concluida el año pasado tras 12 temporadas, en las que Sheldon no sólo da que hablar por sí mismo sino que evoluciona a través de su entorno, en ambos casos compuesto por un abanico de personajes que oscilan entre el amor y el odio.

A días del estreno de la cuarta temporada, Armitage, conocido por su participación en el drama de HBO "Big Little Lies", y Perry, quien repite el rol que la nominada al Oscar Laurie Metcalf, su madre en la vida real, interpretó en "The Big...", compartieron con esta agencia su experiencia en la serie.

Télam: ¿Qué se puede esperar de esta nueva etapa en la vida de Sheldon?

Iain Armitage: Bueno, Sheldon es Sheldon, aunque esté en el secundario o en la universidad, así que probablemente siga creyendo que es más listo que todos los demás, aunque rápidamente va a darse cuenta de lo mucho que tiene para aprender de la universidad y de la vida.

Zoe Perry: Hay mucho para explorar y aprender para Sheldon, creo que lo interesante es que él disfruta de la estabilidad y la consistencia, pero definitivamente se empuja a sí mismo fuera de su espacio de confort.

T: ¿Cuán importante es la relación entre ustedes fuera del set para representar a esta familia y para la conexión entre sus personajes?

IA: Creo que en todos los shows lo importante es la química, y todos en "Young Sheldon" nos conectamos instantáneamente, se siente como una familia de verdad. Nos divertimos mucho juntos, y estoy muy contento de que Zoe sea mi mamá de mentira.

ZP: ¡Yo también estoy muy contenta de que seas mi hijo de mentira! La primera vez que nos conocimos todos y nos reunimos para leer el guión, de un momento al otro estábamos jugando y corriendo alrededor de la mesa, ya nos metimos en esa dinámica, y fue genial.

T: Iain, ¿cómo es para vos contar con la presencia Jim Parsons en la producción?

IA: Para mí ya es el "Tío Jim", lo ascendí a esa categoría, porque realmente logró que fuéramos como una familia en la pantalla, nos ayudó mucho a trabajar en la interacción entre Sheldon y Mary. Nos hizo entender que ella tiene mucho amor por Sheldon pero también lo sobreprotege, y él siente que lo está ahogando, ese fue uno de los aspectos de la relación que más tuvimos que trabajar, y espero que ya lo hayamos conseguido.

T: Zoe, ¿tu mamá te aconsejó para interpretar a esta versión más joven de Mary?

ZP: Sí, lo hablamos incluso antes de que fuera a audicionar para este rol. También me adelantó que los guionistas llevaban todo el humor al papel, me aconsejó que no lo forzara, porque el humor funciona solo, ellos saben lo que quieren y me iban a guiar. Y era totalmente cierto, me sentí muy segura sabiendo que si no conseguía algo ellos iban a llevarme a donde tenía que llegar.

T: En estas circunstancias particulares y difíciles por la pandemia de coronavirus, ¿qué sentido creen que adquiere una sitcom como "Young Sheldon"?

ZP: Creo que este es un retrato realista de una familia que tiene mucho amor y también fricciones, esa es la experiencia universal, de alguna manera. Y también hay cierta nostalgia en el escenario situado a fines de la década de los 80 y principios de los 90, y recuerda a una época que parecía más 'color de rosas'. Es un momento increíblemente difícil para mucha gente, espero que sea un respiro, que por lo menos pueda ser un pequeño momento de tranquilidad.

IA: Los personajes en la televisión hacen cosas que quizás en la vida real no haríamos, las cosas que suceden no necesariamente pasan en la vida real, y me parece que a la audiencia le gusta pensarse a sí misma en esa situación. Creo que todos necesitamos reír, siempre, pero especialmente ahora.