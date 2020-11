La banda de Kusturica recrea "La mano de Dios" Sociales 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Lo hace en castellano para homenajear a Diego Maradona.

BUENOS AIRES, 29 (Télam). - The No Smoking Orchestra (TNSO), la banda de rock alternativo con integrantes serbios y bosnios que capitanea el prestigioso director de cine Emir Kusturica, resolvió homenajear la figura de Diego Maradona, lanzando una versión del clásico ‘La Mano de Dios’, el tema popularizado por el cuartetero Rodrigo Bueno.

A raíz del reciente fallecimiento del astro del fútbol mundial, que murió el miércoles a los 60 años, TNSO decidió recrear la canción que inmortalizó Rodrigo, con sus integrantes cantando en español, a pesar de su origen eslavo.

Además, en el video promocional, el cineasta, autor de filmes como ‘Papá está en viaje de negocios (1985) o ‘Underground’ (1995) postuló la inserción de “una colección de imágenes que nosotros hicimos con el Gran (Diego) Maradona”, según publicó en sus distintas redes sociales.

El director oriundo de la ciudad de Sarajevo, de 66 años, ideó y dirigió el documental ‘Maradona by Kusturica’, estrenado en 2008, luego de más de tres años de rodaje que incluyó viajes a la Argentina, a Cuba y a las ciudades de Barcelona y Nápoles, estas dos últimas donde Diego cimentó buena parte de su carrera futbolística en las décadas del ’80 y ’90.

Kusturica nunca ocultó su admiración por Maradona y resaltó, tiempo atrás, ante la consulta de Télam, que el eterno capitán del seleccionado argentino resultó para él “uno de los personajes más fabulosos que me tocó abordar. Es un héroe!!”.

El realizador buscó mostrar en su documental “a los ‘tres Maradona’ que descubrí en la filmación: el maestro del fútbol, el hombre políticamente incorrecto contra las políticas imperialistas de los Estados Unidos y el padre de familia”, sostuvo oportunamente.

The No Smoking Orchestra es una agrupación de la que también participa Stribor Kusturica, hijo de Emir y que tiene como cantante a Nenad Jankovic, conocido como "Dr. Nele Karajilic".