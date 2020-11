Militantes "celestes" se movilizaron al Congreso contra el aborto legal

BUENOS AIRES, 29 (NA/TELAM). - Militantes provida realizaron ayer un marcha al Congreso para rechazar el proyecto de ley enviado por el Gobierno para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que comenzará a ser discutido la próxima semana.

La movilización tuvo como lemas "Con aborto salimos todos" y "La mayoría celeste presente", luego de que se confirmara que el oficialismo quiere tratar el proyecto el 10 de diciembre en la Cámara baja y luego girarlo al Senado.

"El pañuelo verde parece ser para (el presidente) Alberto Fernández la única bandera que queda en pie. Es en verdad el estandarte de una minoría radical y aburguesada, más de la izquierda que del peronismo, que se enquistó en el kirchnerismo, que vive del Estado y que incomoda hasta a la misma (vicepresidenta) Cristina Kirchner", lanzó la ex diputada nacional Cynthia Hotton, una de las referentes celestes que convocó a la marcha. Para la ex funcionaria del Gobierno de Cambiemos, el Gobierno "esconde sus fracasos atrás de la mentira del aborto".

Con banderas argentinas, carteles y pañuelos celestes, los manifestantes respondieron a una convocatoria realizada por organizaciones de la sociedad civil contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue apoyada por la Iglesia católica y la evangélica, y constituyó la primera acción conjunta en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Con la etiqueta #LaMayoríaCeleste, la marcha era acompañada desde las redes sociales con posteos y publicaciones de manifestantes en distintas partes del país. Entre las organizaciones convocantes se contó Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.

"Hay más de 100 causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más mujeres por desnutrición o HIV, y 300 veces más por cáncer de mama", sostuvo Ana Belén Mármora, activista de Unidad Provida.

Desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron "fervientemente" a participar de la manifestación "a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional", según lo expresado en un comunicado. De hecho participaron de la marcha el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli; y el obispo auxiliar Enrique Eguía Seguí y el vicario episcopal de las villas de la ciudad, Gustavo Carrara, entre otros obispos de la arquidiócesis porteña.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), que nuclea a las comunidades evangélicas, también se sumó a la convocatoria en el Congreso, y su delegación estuvo encabezada por el vicepresidente de la entidad, el pastor Osvaldo Carnival.

La movilización también se replicó en distintas ciudades del interior del país en contra de lo que consideran "un avasallamiento a la mayoría". Según los organizadores, hubo marchas de rechazo al aborto legal en 528 ciudades, entre ellas, Córdoba capital, San Miguel de Tucumán, La Rioja capital, Salta capital, Mendoza capital, San Fernando del Valle de Catamarca, Neuquén capital, Santa Fe, Rosario, Paraná, Formosa capital, Posadas, Bahía Blanca, Mar del Plata, Río Gallegos, El Calafate, Rawson.

En Buenos Aires, estuvieron presentes la ex diputada nacional Cynthia Hotton, el economista Javier Milei, la diputada nacional Dina Rezinovsky, la diputada provincial Amalia Granata, los periodistas Mariano Obarrio y Viviana Canosa, el referente provida Agustín Laje, Rodrigo Fernández Madero de Unidad Provida, entre otros.

Los destinatarios principales de los cantos y consignas fueron los diputados y senadores que deben votar el proyecto.

Entre los argumentos en contra, los referentes "celestes" señalaron que "es imprudente el momento, porque divide a la sociedad en tiempos de pandemia que se requiere unión".

"Ya se trató en 2018 con una Congreso más o menos parecido. Existe una clara mayoría celeste y es un principio básico de la convivencia democrática respetarla", subrayaron.

Las organizaciones convocantes advirtieron sobre el momento "inoportuno" para enviar el proyecto, aún en plena pandemia de coronavirus, y señalaron que el llamado Plan de los 1000 días -que el Gobierno envió al Congreso junto al de legalización del aborto y que comenzará a ser tratado el lunes por un plenario de comisiones- es una "pantalla". En un comunicado de prensa, Unidad Provida advirtió sobre "la presión que sufren los profesionales de la salud, quienes cada vez más encuentran niños de edad gestacional avanzada abortados y descartados con los residuos patológicos".



OFICIALISMO CONFIADO

El Frente de Todos en el Congreso confía en que el proyecto oficial que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación se apruebe en ambas Cámaras "antes de fin de año". La diputada oficialista y presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, subrayó este viernes que "el objetivo del oficialismo es tener la ley de aborto sancionada antes de fin de año".

La Cámara de Diputados abrirá la semana el debate en comisiones del proyecto con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.

El martes próximo, a las 9, se abrirá la discusión sobre el proyecto de legalización del aborto con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.