"Pueden aportar energía, frescura, compromiso"

Deportes 28 de noviembre de 2020

“Lo más importante es este partido y considerábamos que desde antes de comenzar el torneo era un poco el plan. Y visto el desgaste de algunos jugadores y en algunos casos, con chicos con falta de experiencia de jugar varios partidos seguidos, 80 minutos y con adversarios de este calibre, construimos también el equipo en función a jugadores que si están acostumbrados a jugar de titular 80 minutos y ante este tipo de rivales”, explicó el Head Coach Mario Ledesma, sobre la rotación con 10 cambios que implementó en Los Pumas para enfrentar este sábado, desde las 5.45 a los All Blacks, por la tercera fecha del torneo Tres Naciones.

Entre esa decena de modificaciones está el ingreso como titular del rafaelino Mayco Vivas en la primera línea, en lugar de Nahuel Tetaz Chaparro, en referencia al empate con Australia de la semana anterior.

“Todos los jugadores que entran nos pueden aportar un montón desde la energía, la frescura, el compromiso. Y también desde el hecho de haber visto los últimos dos partidos desde un poquito más afuera, y las ganas de participar y aportar su piedra al edificio”, acotó el entrenador.

Sobre la muerte de Diego Armando Maradona, Ledesma destacó que “Nosotros recordamos a Diego con una partecita de “Héroes” (Documental sobre la vida de Diego Armando Maradona), a nuestra manera. Obviamente es más para nuestra generación que para la generación de los jugadores mas chicos acá. La verdad es que Diego es atemporal, atraviesa el tiempo. Lo vamos a seguir recordando así. Siempre estuvo cerca de cualquier seleccionado argentino y sin dudas, era un enamorado de nuestra bandera y siempre la defendió con alma y vida y la dejó en lo más alto. Nos ha enseñado a defender los colores adentro de la cancha”.



LOS DETALLES

Los Pumas salían a las 5:45 (hora de Argentina), en el McDonald Jones Stadium de la ciudad de Newcastle, con esta formación: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Marcos Kremer, Facundo Isa y Pablo Matera (c); Lucas Paulos y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Nueva Zelanda lo hacía con Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo unga y Aaron Smith; Sam Cane (c), Ardie Savea y Akira Ioane; Sam Whitelock y Scott Barrett; Nepo Laulala, Dane Coles y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster.