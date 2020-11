Argentina sufrió, pero ganó Deportes 28 de noviembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO FIBA AMERICAS BASE./ José Vildoza, ex Libertad, en un ataque argentino.

El seleccionado argentino de básquetbol derrotó anoche en el estadio de Obras Sanitarias al de Chile por 67 a 61, por la tercera fecha de la AmeriCup 2021 masculina, en el grupo A. Los parciales fueron 20-16, 31-34 y 47 iguales.

No fue sencillo para los locales, pero lograron quedarse con el triunfo en base al goleo de Maximo Fjellerup (14 puntos) y Federico Aguerre (11). Además, en el cierre, fue importante el ex Atenas Schattmann con un triple decisivo. Agustín Caffaro aportó 7 unidades. En Chile se destacó Manuel Suarez con 21 tantos.

Antes del cotejo, se realizó un sentido homenaje al ex futbolista Diego Armando Maradona, fallecido el último miércoles.El triunfo sirvió como presentación para Gabriel Piccato como entrenador principal tras la partida de Sergio Hernández al Zaragoza de España.

El equipo argentino por momentos estuvo desconectado, sin ideas y perdiendo en su tablero pero encontrando mayores soluciones en el final para destrabar el pleito.

Este sábado, desde las 22.10, Argentina se enfrentará a su par de Colombia, televisado por TyC Sports. Ayer Venezuela se impuso a los colombianos por 73 a 69.



¿DECK CON CHANCES NBA?

Facundo Campazzo podría no ser el único argentino en llegar en unos días a la NBA. En las últimas horas surgió la posibilidad de que uno de sus compañeros en el Real Madrid se sume: Gabriel Deck.

Según información del Diaro As, el alero santiagueño se plantea salir de la institución española y algunas franquicias de la Liga estadounidense están interesadas en él. El exjugador de San Lorenzo de Almagro termina su vínculo en junio y no ha renovado aún porque desde la dirigencia quieren ponerle una cláusula de salida alta y él no lo acepta.