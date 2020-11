Aval provincial al Nacional de Mayores Deportes 28 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Las autoridades de la provincia de Santa Fe, recibieron con interés las gestiones de la Confederación Argentina de Atletismo para concretar en este territorio provincial, para los días 18, 19 y 20 de diciembre, el 100° Campeonato Nacional de Mayores, seguramente en Rosario.

La Secretaria de Desarrollo Deportivo de la Provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone mantuvo una prolongada reunión con él Presidente y el Secretario de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Scarpín, y aseguró que se realizarán todas las gestiones que permitan concretar esta tan importante edición del Campeonato, teniendo en cuenta todas las consideraciones por la situación reinante, siendo de interés recibir la competencia en la provincia y respetando todas las medidas correspondiente en materia de sanidad.

La CADA informó que «viene realizando las correspondientes gestiones ante las autoridades nacionales, habiendo interiorizado a la Secretaria de Deportes para lograr todas las autorizaciones correspondientes. En razón de los cuidados necesarios derivados de la situación de la pandemia de COVID 19, esta competencia será de participación limitada en el número de atletas, número de jueces, número de entrenadores y número de periodistas. Estará totalmente vedado el ingreso de público. La participación de los atletas será por invitación, estableciéndose un número cupo máximo por cada prueba, siendo diferenciado cada una de ellas, se utilizará el ranking nacional con fechas del 1-1-2019 al 6-12-2020 y un sistema de marcas referenciales.

Aquellas federaciones que no tengan ningún atleta nominado podrán inscribir hasta un atleta mujer y un varón, como cupo universal.

La disminución de los participantes asegurará, las condiciones de distanciamiento necesarias. En razón de las características especiales de este campeonato, no se registrará el sistema de puntuación por equipo que se utiliza para la medición del potencial deportivo anual, debido al número limitado de participantes.

Las inscripciones de atletas y oficiales cerrarían indefectiblemente el día 11 de diciembre a las 24 hs, para poder cumplimentar todos los recaudos derivados de esta edición especial».



HOY TORNEO REGRESO II

Se realizará en forma simultánea este sábado en las tres ciudades habilitadas para el atletismo competitivo en nuestra provincia (Santa Fe, Rosario y San Guillermo), el torneo Regreso II. Se tratará de un programa acotado, pero con algunas pruebas que no se habían incluido el 14 de noviembre y en esta oportunidad tendrán cabida, como las de lanzamientos.

El mismo se realizará en todos los casos con el protocolo CADA de cuidados sanitarios. Recordemos que el mismo está previsto para la categoría mayores y con participación un tanto reducida por los cupos, pero igualmente asistirán los mejores exponentes de juveniles y menores, sobre todo quienes están siendo parte de equipos o pre-equipos nacionales. De nuestra ciudad participarán en Santa Fe varios atletas.