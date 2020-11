Esquema definido y un par de dudas Deportes 28 de noviembre de 2020 Redacción Por La Crema se prepara para su debut del lunes, 17.10hs, visitando al Deportivo Riestra. El DT Walter Otta aún no confirmó el once inicial.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA ÚLTIMOS DETALLES. / La Crema se prepara para su debut, este lunes visitando al Deportivo Riestra.

Atlético de Rafaela está a sólo dos días de iniciar un nuevo sueño de ascenso. Este lunes, 17.10hs, estará visitando al Deportivo Riestra, en lo que será uno de los partidos que cerrará la primera fecha del torneo de Transición de la Primera Nacional.

A lo largo de la pretemporada la ‘Crema’ pudo llevar a cabo una buena cantidad de amistosos y así fue sumando rodaje futbolístico. Destacándose una idea de juego, prácticamente los mismos nombres y un (o dos) sistemas. Así y todo aún el entrenador Walter Otta no tiene definido el once titular, por lo menos mantiene dudas.

En la última línea, para los puestos de centrales aparecen tres candidatos: Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Gastón Tellechea. Uno de ellos irá al banco de relevos. En el medio campo, por la banda izquierda, la luda pasa saber si Matías Valdivia se queda con dicho puesto, o aparece Juan Cruz Esquivel.

Ante este panorama, el equipo para el lunes sería con Guillermo Sara; Lucas Blondel, Brundo o Tellechea, Piñero o Brundo y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Valdivia o Esquivel; Enzo Copetti y Claudio Bieler.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y en dicho entrenamiento sumará algunos minutos de fútbol, en donde podría quedar definido el equipo inicial, como así también los que viajarán este domingo para afrontar lo que será el primer partido tras el parate por la pandemia.



EL DEBUT EN ALBERDI,

CON DÍA Y HORA

Luego de visitar al Deportivo Riestra, el próximo lunes a las 17.10hs, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Tigre, una semana después. Dicho encuentro, correspondiente a la segunda fecha irá el lunes 7 de diciembre, también a las 17.10hs, horario que podría indicar la televisación en vivo y en directo para todo el país, algo que aún no quedó confirmado.