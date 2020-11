Asaltaron una casa de un periodista local Policiales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por ES GERARDO ZANONI, DE “REENCUENTRO”

En la tarde de la jornada de ayer, el periodista de medios locales –y del programa “Reencuentro”-, Gerardo Zanoni, se llevó la sorpresa de que nuevamente personas desconocidas ingresaron en su domicilio de la vecina localidad de Presidente Roca.

Según consignó el portal de LT 28 Radio Rafaela, es la segunda vez que esto ocurre en menos de dos meses.



DETALLES

En dialogó para el programa «Rejugados», Zanoni comentó que, “Nos volvieron a robar en la casa que tenemos en Presidente Roca. Yo terminé de trabajar y vinimos con Nina después de almorzar para pasar el fin de semana aquí. Cuando llegamos, nos encontramos otra vez que los amigos de lo ajeno habían entrado de nuevo en mi domicilio. Es la segunda vez que entran a mi casa».

«Rompieron la puerta de la entrada de la casa –continuó- y se llevaron una bicicleta fija, una cocina que había comprado para equipar la casa, un caloventor, el limpia-fondo de la pileta y dos reposeras de plástico. Nos sentimos absolutamente invadidos», agregó.

«La vez anterior que entraron a robar –prosiguió Zanoni-, también hubo cuatro robos en el pueblo en el mismo día. Esa vez, pensé “Ahora no van a volver, no hay nada para robar que les pueda servir”».

El locutor pidió a la comunidad que si alguien vende alguno de los artículos mencionados, que no los compre: “Si alguien vende una cocina, una bicicleta fija o alguna de las cosas mencionadas por Facebook, le pedimos por favor que no las compren”, solicitó.

Zanoni además comentó que no pudo realizar la denuncia correspondiente, ya que según aseguró, “no había personal trabajando. Fui a hacer la denuncia en la comisaria del pueblo, pero no había nadie en la policía”, cerró.