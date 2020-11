El avión en la era postcovid, así viajaremos (segunda entrega) Información General 28 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A pesar de la gran evolución que han tenido en los últimos años los medios de transporte de avanzada, han subestimado un pequeño detalle que hoy es fundamental y que sin su resolución de forma satisfactoria no es posible trasladarse con salud al menos, y este detalle es la aislación entre personas, dado que esta pandemia no será seguramente la excepción del milenio y con esta vulnerabilidad si es que una próxima nos espera en el futuro no es a la suerte a quién debemos depositarles nuestro destino sino a la calidad de vida del transporte.

Si bien el avión toma la delantera en los cambios, los ómnibus, el colectivo urbano deberían seguir de cerca estas transformaciones. antes que el estado tire en un paracaídas las soluciones . Son las empresas las que deben tomar iniciativas y encaminar este reto al destino, un destino que es posible cambiar pero con actitud, creatividad y acción.



IMPRESIONES EN 3D

La empresa de diseño Teague presentó AirShield, que describen como el primer sistema de aislamiento de gérmenes del mundo, que utiliza un flujo de aire controlado para restringir la propagación de un virus.

El comunicado de la compañía afirma que el dispositivo impreso en 3D se colocaría en la parte superior de las rejillas de ventilación existentes sobre los asientos para contener las gotas generadas por la tos o un estornudo dentro del propio espacio de los pasajeros, lo que ralentizaría la propagación de virus. El sistema se está desarrollando actualmente para un lanzamiento planificado a finales de este año.



DISTANCIA ENTRE PASAJEROS

El fabricante aeroespacial Safran y la compañía de tecnología de transporte Universal Movement colaboraron en Interspace Lite, un concepto para un nuevo diseño de asiento con una barrera curva para separar a los que están sentados en el pasillo de los que están en el asiento de la ventana, mientras bloquea el asiento del medio.

Como muchos de los otros diseños, este es un kit temporal que se puede incorporar a los asientos existentes y dejar de usarse tras una pandemia. Sin embargo, a diferencia otros escudos, no es transparente, lo que añade privacidad a la experiencia del vuelo.

El diseño del asiento se presentó originalmente en 2019 para que dormir fuera más cómodo, pero se rediseñó durante la pandemia para permitir el distanciamiento social y minimizar la propagación del coronavirus.

Según la página web de Safran, Interspace Lite debería estar disponible este verano.