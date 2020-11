Están convencidos de la alianza entre Miguel Lifschitz y senadores del PJ

(Desde Santa Fe). “Fue un error garrafal del Gobernador no acordar con los senadores y haber llegado a esta circunstancia; el Senado es el único lugar donde podemos parar el embate del FPCyS”, se le escuchó decir a un referente peronista con escaño, sobre la delicada situación política institucional por la que atraviesa la gestión de Omar Perotti.

Desde otro ángulo, y tras un fin de semana a pleno “tuiteo” de allegados a la Casa Gris, criticando más o menos elípticamente a los senadores peronistas (los activos “tuiteros” preferían direccionar los dardos hacia el FPCyS) en defensa del Gobernador y su Ministro de Seguridad, un observador de la política nos interrogó: “¿vos viste a (Roberto) Mirabella salir por redes como salieron los demás funcionarios o intendentes del PJ contra los senadores?”. “¿Vos viste a alguno de los otros que quieran ser candidatos el año que viene (con excepción de Busatto) a confrontar con los senadores?”. “Mirabella sabe que sin los senadores PJ no prosperaría su candidatura el año que viene.”

Los que hablan con el Senador Mirabella dicen que no tuitea, pero no oculta su indignación con los senadores peronistas, que aprobaron sobre tablas y “sin avisar” dos leyes; y que a esta altura la cosa ya no es contra Saín, sino contra el mismísimo Gobernador Perotti.

Estuvieron tuiteando ardorosamente también el fin de semana largo los que militan el doble veto del Gobernador, para no dejar al Ministro Saín “en la telaraña que le tejieron sus detractores”.

Resulta obvio que si el Gobernador promulgase ambas leyes, estaría prácticamente eyectando del cargo al Ministro Saín. Y si las veta – como parecería indicar que ocurrirá – profundizaría el conflicto político con sus propios senadores, quienes votaron una de las leyes (la de las incompatibilidades) por unanimidad; mientras que la relacionada con los controles de los gastos reservados “para los tres poderes”, sólo 4 senadores de su cuño se abstuvieron.

Argumentos para redactar los vetos no le faltarían al Gobernador; el problema es la tormenta política que sobrevendría al momento de tener que insistir los senadores peronistas con las redacciones originales.

El propio líder político de La Corriente Agustín Rossi, tuvo que salir a respaldar al Gobernador Perotti, recordando que la “unidad en la diversidad” con la cual se logró recuperar la Provincia para el peronismo, no puede trastabillar ahora. La respuesta del sector “díscolo” senatorial no se hizo esperar: “que entonces se vaya Saín, que no para de agraviarnos”.

“Si el presupuesto va a ser otra batalla campal, es preferible retrasar su tratamiento hasta ponernos de acuerdo los peronistas”, agregó el mismo dirigente citado al inicio de la nota. Otros son más alarmistas, y creen que desde el Poder Ejecutivo directamente piensan pasarlo para Marzo del año que viene, y manejarse con el reconducido 2020.

“Si al final Perotti va a trabajar parece con el presupuesto 2020, no era tan malo, le sirvió en pandemia y todo” ironizó un senador PJ, que ya viene machucado políticamente por la Casa Gris, por haber contribuido en diciembre del año pasado precisamente a “elaborarle” junto con Miguel Lifschitz, el actual presupuesto al Gobernador Perotti.

Así las cosas, desde la Casa Gris apuntan ahora con más precisión los misiles hacia quienes “el año pasado junto con (el por entonces Gobernador) Lifschitz le armaron el presupuesto a Perotti; y ahí no había ningún Saín de excusa”; lo que nos lleva a inferir que ¡dos veces Lifschitz - hoy como presidente de Diputados - se alió con los senadores peronistas para perjudicar al Gobernador Omar Perotti!.

“Y ahora piden diálogo”, fulminó el interlocutor en las escalinatas de Tres de Febrero.