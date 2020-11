Padres de alumnos piden por actos de colación y fiestas de graduaciones Locales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por Hace algunos días el Concejo y el Ejecutivo mantuvieron una reunión virtual con algunos padres que forman parte de una comisión, en la que representan a los egresados del secundario, de las diferentes escuelas de la ciudad. Plantean la posibilidad de poder concretar los actos de colación y las fiestas de graduación.

Los alumnos que finalizan los 5to años de escuelas secundarias y 6to de las escuelas técnicas ya perdieron por la pandemia, la posibilidad de presentar el tradicional buzo y realizar el tan ansiado viaje de egresados; lo que no está resuelto es si también se quedarán en este 2020 sin el acto de colación y la fiesta de egresados.

Un grupo de padres de diferentes instituciones conformaron una comisión y encabezaron los planteos y propuestas ante funcionarios y concejales: “estaría bueno que la ciudad conozca que esto empezó hace 2 años en cada colegio con las comisiones pro graduación como se hace todos los años; nos tocó la pandemia en este 2020, tuvimos que replantear todo y llegamos ahora con este panorama en el que han bajado los contagios, en función de eso se volvió a armar un grupo más homogéneo de todos los colegios, donde hay dos padres por institución, porque la problemática es igual para todos”, explicó uno de los papás, Gustavo Fruttero.

Por su parte, Silvia Riva, una de las mamás que forma parte de la comisión, manifestó que “hay dos problemas puntuales, uno que es el cierre de ciclo formal que tiene que ver con el acto de colación y el otro que es el cierre de ciclo un poco más relajado, que es la fiesta de graduación qué es lo que en principio nos había convocado a nosotros; después cómo llegamos a fin de año y no teníamos resultado de lo que era fiesta graduación y no veíamos movimiento por el tema del acto de colación es que también nos pusimos al hombro esta otra situación. Hoy no hay respuestas para nada, la Ministra está diciendo que el cierre se hace en marzo del año que viene, por lo tanto el acto de colación debería ser en 2021; por eso es que nosotros nos convocamos, porque justamente lo que estamos buscando, teniendo en cuenta sobre todo la salud psicológica de nuestros hijos y que todo este año fue de puros no; no salida, no fiesta del estudiante, no presentación de buzo, todo fue un no, por eso queremos que aunque sea, tengan una respuesta sobre el acto de colación para este año”.

Los padres contaron que ese fue el motivo por el cual pidieron la reunión con el intendente y con el Concejo, para poder charlar sobre este tema.

“Desde el municipio recibimos como respuesta, la posibilidad de enviar este pedido al Comité de crisis para que puedan plasmar nuestra inquietud respecto al acto de colación. En cuanto a la fiesta de graduación el municipio nos dijo que ahí sí pueden trabajar junto a nosotros, y nos propusieron conformar un grupo integrado por padres, por alumnos y por algunos concejales para poder empezar a darle forma a un protocolo que sería una excepción para las graduaciones. Sucede que si bien los eventos están autorizados, es solamente con una capacidad al 30% del salón y un máximo de 100 personas y ahí hay colegios que quedarían fuera de este formato porque superan ampliamente esa capacidad. En Rafaela tenemos escuelas con 20 alumnos y escuelas con 178 alumnos. la idea es buscar la manera de que los chicos puedan tener su graduación de la mejor manera posible y cumpliendo con los protocolos”, precisó Natalia Giuliani, otra de las mamás.