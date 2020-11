Lucha contra el VIH/Sida: "Solidaridad mundial, responsabilidad compartida" Locales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial contra el VIH/Sida. En Rafaela, el martes 1 y miércoles 2 se realizará una campaña de testeo, concientización y difusión en dos Centros de Salud, de 9:30 a 11:30 horas.

Con el objetivo de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/Sida causada por la extensión de la infección del VIH, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre.

El lema de 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial contra el SIDA es “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”. En tanto, la Organización Panamericana de Salud (OPS) optó por “En tus manos. Hazte la prueba donde quieras, cuando quieras”.

En Argentina, 140 mil personas viven con VIH. El 30% de ellas no lo sabe. Cada año se notifican 5800 nuevos casos, y el 30% de las personas con VIH se diagnostica en un estadío avanzado de la infección.

Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial.

Al respecto, desde la Dirección Regional de Salud Rafaela y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, se llevará a cabo una campaña con dos jornadas de testeo, concientización y difusión, dada la importancia de la detección temprana ya que el VIH puede no dar síntomas.

La primera jornada se desarrollará el martes 1 de diciembre en el Centro de Salud 1, ubicado en Francia y Zafetti. El miércoles 2 será en el Centro de Salud 11, en Campoamor y Luis Maggi. El horario de ambas jornadas será de 9:30 a 11:30.

Allí, los asistentes podrán acceder a un testeo rápido. El VIH se puede detectar mediante dichas pruebas de diagnóstico rápido que proporcionan resultados el mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico precoz y la vinculación con el tratamiento y la atención.

Además, se distribuirán preservativos ya que el uso de los mismos es el método más eficaz para no contraer el virus. También, folletería con el objetivo de concientizar sobre las formas de prevención, y al mismo tiempo, combatir el estigma y la discriminación hacia personas VIH positivas.

Asimismo, a partir del jueves 3 de diciembre, el Hospital Doctor Jaime Ferré contará con testeo rápido de VIH. Todas aquellas personas que deseen realizarse el test, podrán acercarse al hospital de lunes a jueves de 11 a 12 horas, al consultorio de Infectología, sin turno previo.



5 RAZONES PARA HACERTE

EL TEST DE VIH

* Es gratis en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.

* Es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico. La ley protege tu derecho a la confidencialidad

* Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.

* El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas.

* No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba.