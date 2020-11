“La decisión de qué hacer en la Recova está en manos de los rafaelinos” Locales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo dijo enfáticamente el ex secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Carlos Maina, quien actualmente es funcionario del gobierno provincial.

El ex secretario de Desarrollo Urbano de Rafaela y actual secretario de Empresas y Servicios Públicos de la provincia, Ing. Carlos Maina, destacó la decisión conjunta del Estado rafaelino y el gobierno provincial de avanzar en la expropiación de la Recova Ripamonti, proceso que se inició hace dos años.

Al referirse al destino de este inmueble emblemático para nuestra ciudad, el funcionario habló del proceso participativo que se llevó a cabo en 2018 y manifestó que “fue sumamente abarcativo, con jóvenes, adultos mayores, instituciones y ciudadanos en general que se sumaron a la propuesta de pensar que destino darle a ese lugar tan significativo para la historia de Rafaela”.

“Recuerdo mucho las conclusiones que están escritas y que se han dado a conocer el año pasado, donde daba muy fuerte la necesidad de construir en esa esquina un lugar de encuentros para los rafaelinos; un lugar en que se pueda disfrutar de gastronomía, de eventos artísticos y también que sea un sitio donde puedan hacerse ferias. Además surgieron ideas por parte de la juventud para que se destinen espacios para proyectos de innovación”, precisó Maina.

A su vez, el ex secretario de Desarrollo Urbano, afirmó, respecto de quien tendría que decidir qué hacer en la Recova que “como corresponde esto está en manos de los rafaelinos y tiene que reflejar -porque para eso se hizo todo este esfuerzo-, las vivencias y las ideas aportadas por los vecinos de la ciudad”, y recordó que “otra de las conclusiones que surgieron tras las tres etapas del proceso participativo, fue que el Centro Cultural del Viejo Mercado es el espacio por excelencia de la cultura y este otro espacio no debía ser una competencia sino una complementación, por eso se hablaba mucho de gastronomía y de innovación”, finalizó.