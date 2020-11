40 casos y una muerte en la ciudad

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud de nuestra ciudad anunció este viernes 40 casos más de coronavirus para Rafaela, apenas 3 menos que los mencionados el jueves, con lo cual se sigue manteniendo la tendencia "bajante" de la curva de contagios que comenzó a pronunciarse desde algo más de un mes, casi a principios de noviembre. Así, el total de infecciones en la ciudad desde el inicio de la pandemia es de 4.824, de los cuáles 278 se mantienen activos, una cifra que también viene disminuyendo en los últimos días, lo que no deja de ser una buena noticia. Por su parte, ya hay casi 4.500 personas recuperadas, otro número en alza, mientras que los aislados tuvieron una leve baja y hasta el día de hoy son 980. En tanto, en las últimas 24 horas se produjo la muerte de un hombre de 73 años, un rubro que lamentablemente no se detiene en nuestro medio, a tal punto que los decesos ya son casi 100 desde marzo.

Sobre la situación de las camas del Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales comunicaron 23 pacientes Covid-19 y 2 sospechosos internados en sala general, mientras que en unidad de terapia intensiva hay 17 pacientes Covid-19 positivos, 15 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó anoche otros 1.394 positivos, lo que da un total de 144.390 casos en el territorio desde que el virus ingresó al país, de los cuáles 28.527 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 115.873 por laboratorio.

En cuanto al resto de la distribución de las nuevas infecciones, Rosario registró 372 contagios de coronavirus este viernes. El numero de este viernes es uno de los más bajos de esta semana y de los más bajos de las últimas semanas si se toma en cuenta los días hábiles, aunque más alto que el fin de semana cuando se reportan menos contagios porque no se cargan todos los datos, que se actualizan en la semana. Estos números también demuestran que se sigue amesetando la curva de contagios, pero con valores todavía muy altos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 59.844 casos, alrededor del 43% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

En cambio, la ciudad de Santa Fe volvió a mostrar otro día con un número importante de casos, puesto que reportó 274 contagios, acumulando 15.668. En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, se anunciaron 18 en Sunchales, 2 en Plaza Clucellas y María Juana y 1 en Bella Italia, Garibaldi, Presidente Roca, San Vicente y Santa Clara de Saguier. Y haciendo referencia a localidades cercanas a nuestra ciudad perteneciente a otras jurisdicciones, hubo 27 contagios en Santo Tomé, 11 en Laguna Paiva; 56 en Esperanza, 6 en San Carlos Centro, 4 en Franck, 3 en Humboldt, 2 en Felicia y 1 en Pilar y Progreso; 8 en Suardi, 5 en Ceres y 4 en Huanqueros y San Cristóbal; y 34 en San Jorge y 9 en El Trébol entre las más afectadas de los departamentos limítrofes.

No obstante, hay un total de 11.076 pacientes activos y 131.156 recuperados; 166 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 19 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria, y 370 pacientes en la sala general, mientras que en la provincia se registraron 262.221 notificaciones de las cuales 101.171 fueron descartadas.



22 FALLECIMIENTOS

Por último, anoche se informó otras 22 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (8), Santa Fe (2), San Jorge (2), Villa Constitución (2), Frontera (1), Humberto Primo (1), Carlos Pellegrini (1), Pueblo Andino (1), San Lorenzo (1), Firmat (1), Rufino (1) y Chañar Ladeado (1). El número de víctimas fatales acumuladas en la provincia es de 2.158.