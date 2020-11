Nación y Ciudad se cruzan tras velatorio de Maradona Nacionales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó ayer una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli, por el accionar de la Policía de la Ciudad durante los incidentes en el velatorio de Diego Maradona.

En medio de una jornada de cruces entre la Nación y la Ciudad por las responsabilidades del fallido operativo de seguridad en el velatorio del "Diez", la cartera que dirige Horacio Pietragalla exigió a la Justicia porteña "que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales".

La presentación "incluye un compilado de imágenes que prueban la represión violenta y desmedida", informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado. El escrito señaló que esas imágenes reunidas "no permiten suponer que los abusos policiales hayan sido desvíos individuales de algunos miembros de la fuerza porteña".

La denuncia cruzó también lo señalado por la gestión porteña, al sostener que el Gobierno nacional "no dio ninguna orden de reprimir ni despejar ni detener a persona alguna y hace responsable directamente a las fuerzas policiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Durante este viernes, autoridades de ambas gestiones se acusaron mutuamente de ser los responsables de haber dado la orden de cortar el ingreso de gente al velatorio de Maradona, lo cual derivó en los incidentes, entre ellas el presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, su par porteño y vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y el secretario del área de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.

Del otro lado de la vereda, un grupo de dirigentes de la oposición denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, a quien acusó de haber favorecido la propagación del coronavirus al organizar el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada. La denuncia recayó, por sorteo, en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.

Los denunciantes fueron los dirigentes Yamil Santoro y Antonio Fratamico, del partido Republicanos Unidos, fuerza liderada por Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido.

Los mismos acusaron al jefe de Estado de haber generado una situación violatoria de las normas sanitarias del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO, Decreto número 875/2020) emitido por el propio Poder Ejecutivo Nacional, al haber convocado masivamente al funeral de Maradona.

Al respecto, alegaron que Fernández cometió el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". "El jefe de Estado ha quebrantado uno de los principios fundamentales que establece nuestra Ley, el principio de igualdad", sostuvieron en el escrito.

Y agregaron: "Claramente, con la convocatoria y la disposición de un protocolo improvisado (y, a todas luces, según lo que pudo verse a través de los medios de comunicación, ineficaz e insuficiente) para llevar a cabo el funeral de Diego Maradona, se está estableciendo un doble estándar en materia de funerales, que depende de la condición de cada uno: si sos famoso o no".