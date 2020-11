Cayó 68% la cantidad de personas que pudo comprar divisas en octubre Nacionales 28 de noviembre de 2020 Redacción Por ANTE EL ENDURECIMIENTO DEL CEPO

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Ante la plena vigencia del cepo cambiario, solamente 1.100.000 personas compraron dólares en octubre, lo cual representó una caída de 2,3 millones, el 68%, respecto de septiembre, de acuerdo con datos oficiales dados a conocer ayer.

En el noveno mes del año habían impactado de manera parcial las nuevas restricciones en el mercado cambiario y casi 3,4 millones de ahorristas e inversores habían adquirido moneda extranjera para atesoramiento. Así, la cantidad de operadores disminuyó de manera drástica en octubre, según surge del reporte difundido por el Banco Central.

En tanto, las compras per cápita se ubicaron en u$s 190, al tiempo que las ventas fueron por u$s 195. El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó que las "personas humanas" compraron de forma neta u$s 339 millones, básicamente por billetes para atesoramiento (u$s 199 millones, con descenso de 68% con respecto al mes previo como consecuencia de los cambios normativos introducidos a mediados de septiembre)".

El informe puntualizó que, para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, se registraron unos u$s 102 millones, con una caída de 74%, si la comparación es realizada con igual mes del 2019.

Por otra parte, señaló que en octubre se registraron transferencias netas hacia cuentas propias en el exterior que totalizaron el u$s 1 millón.

"Estas transferencias fueron enviadas por las ´personas humanas´ por u$s 35 millones, mientras que el ´sector real´ e ´inversores institucionales y otros´ realizaron transferencias desde cuentas del exterior por u$s 30 millones y u$s 4 millones, respectivamente", subrayó.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del "Sector Financiero" resultaron superavitarias en u$s 371 millones, explicado por la disminución de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC), analizó el informe.