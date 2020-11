Homenaje del Congreso Nacionales 27 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - En homenaje a Diego Maradona, la fachada del Congreso Nacional se iluminó en su fachada principal con los colores de la bandera argentina y se proyectaron imágenes de los mejores momentos de la carrera del ídolo futbolístico.

Una de las proyecciones sobre fondo celeste exhibió una cinta negra en señal de luto junto con la fecha de nacimiento y muerte del ex astro del fútbol mundial.

También se proyectó en fondo negro la característica firma de Maradona, con el número 10 entre paréntesis.

El ex jugador de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's Old Boys, falleció el último miércoles cerca del mediodía por un paro cardiorrespiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de Tigre.