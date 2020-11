Serios incidentes en el velatorio de Diego

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Una jornada de extrema tensión se vivió ayer en las inmediaciones de la Casa Rosada, con serios incidentes entre fanáticos y la policía, que incluyeron detenidos, heridos y la irrupción por la fuerza de centenares de personas a la sede gubernamental. Las escenas que preocuparon profundamente al Gobierno se desataron tras la orden de cerrar la fila -de casi treinta cuadras- para ingresar al velatorio, pasadas las 14:00, dos horas antes del horario que había sido informado como límite para poder ingresar a la capilla ardiente, dentro de la Casa Rosada.

La imposibilidad de acceder a despedir al ídolo desató el enojo de los asistentes, que comenzaron los enfrentamientos con la Policía de la Ciudad en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde hubo un intercambio de piedras con gases lacrimógenos y balas de goma. En ese punto se montó un vallado con cordón policial para separar la fila, ya que quienes habían quedado entre esa esquina y la Rosada, podrían ingresar a la sede gubernamental en las dos horas que quedaban hasta la finalización de la ceremonia, prevista para las 16:00 según el pedido de la familia.

Sin embargo, con el pasar de los minutos ganó la impaciencia y en las inmediaciones de Plaza de Mayo comenzaron las corridas y los empujones. La presión de la multitud venció una de las rejas de la entrada de Balcarce 50, lo que produjo un desborde y el avance sin control hacia el salón donde se realizaba el velatorio.

En ese momento, cerca de las 15:45, se encontraban en la Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y para dispersar la Policía Federal lanzó gases dentro del edificio. Con intrusos en los salones y el Patio de las Palmeras, se decidió retirar el féretro y resguardarlo en el Salón de los Pueblos Originarios, donde se recluyó la familia del "Diez" y continuó una despedida de manera íntima.

Para esa hora, se había decidido extender el horario del velatorio hasta las 19:00 y que el cortejo fúnebre pasara por Avenida de Mayo hasta 9 de Julio y luego siguiera hasta la subida a la autopista 25 de Mayo, para que quienes no hubieran podido ingresar lograran despedir al astro. Ese plan cambió por la imposibilidad de frenar los desmanes, y finalmente el féretro partió rumbo al cementerio de Bella Vista alrededor de las 18:00.



DETENIDOS

Once personas fueron detenidas ayer por la Policía de la Ciudad durante los incidentes en las inmediaciones a la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en el marco de la despedida del astro Diego Armando Maradona. Las detenciones fueron por resistencia y atentado a la autoridad y ocurrieron durante la tarde, cuando se generaron incidentes en la cola que había para despedir a Maradona, cuyo velatorio se desarrolló en Casa Rosada.

Por los hechos, además, hubo un total de siete policías heridos con politraumatismos, ninguno de gravedad, supo NA de fuentes oficiales. A la vez, por los hechos hubo tres vehículos de Policía de la Ciudad -una moto y dos patrulleros- que sufrieron daños.



LO DESPIDIO EL PRESIDENTE

Antes de los incidentes, el presidente Alberto Fernández participó en Casa Rosada de la despedida de Diego Armando Maradona, en medio de un clima de profunda emoción, con saludos sentidos para la familia del astro y la ofrenda de una camiseta de Argentinos Juniors que colocó sobre el féretro, al igual que un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, que entregó un ramo de rosas rojas, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, Fernández arribó poco antes de las 11:00 a la sede gubernamental, con un traje y corbata negras en señal de luto por la muerte del astro.

El mandatario nacional ingresó por la explanada de Balcarce 50, donde lo esperaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y varios de sus ministros, aunque en el camino desde el helicóptero hasta la puerta de la Rosada se desvió para sacarse selfies con la gente agolpada del otro lado de la reja del cerco perimetral.

En el Salón de los Bustos, Fernández se abrazó con el periodista "Tití" Fernández, y luego subió a su despacho. Momentos después, al visitar el salón donde se encuentran los restos del astro futbolístico, se interrumpió por un momento el ingreso del público a la Casa Rosada. Primero saludó con un sentido abrazo a la ex esposa Claudio Villafañe y dos de las hijas Dalma y Giannina, además de otros familiares y allegados presentes.

Allí, acompañado por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y el actual entrenador del primer equipo masculino del "Bicho" Diego Dabove, también colocaron una camiseta del club de La Paternal con el número 10 y el apellido Maradona sobre el féretro, donde ya estaban la de su despedida como futbolista con los colores de Boca y la del campeón del mundo de 1986 con la Selección argentina.



PROPUESTA DE GIOJA

A un día de la muerte de Diego Armando Maradona, se presentará un proyecto de ley instaurando el 30 de octubre, fecha del nacimiento del astro del futbol, como el "Día Nacional del Fútbol". La iniciativa es impulsada por el presidente del Partido Justicialista (PJ) y diputado nacional, José Luis Gioja, quien se despidió del futbolista por mensaje de su cuenta de Twitter, diciendo: "¡Gracias Diego por darnos tantas alegrías a los argentinos! ¡Gracias por apoyar eternamente a los más humildes! ¡El más grande por siempre! Grande Diego ¡".