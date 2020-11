Regional: entrenó BH, no 9 de Julio Deportes 27 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luego de no haber podido jugar el miércoles con Unión de Sunchales el tercer partido amistoso de cara al Regional Amateur (se suspendió nuevamente por la lluvia caída en la madrugada de esa jornada), el plantel de Ben Hur realizó ayer jueves trabajos en la cancha auxiliar N° 3 del predio de barrio Parque. Este viernes entrenará por la tarde y cerrará la sexta semana de pretemporada el sábado por la mañana.



NO ENTRENO EL "9"

En tanto, 9 de Julio no realizó entrenamientos en ninguna de sus divisiones atendiendo al pedido de la Liga Rafaelina de Fútbol por el fallecimiento de Diego Maradona.

El mismo, en uno de los puntos del comunicado emitido el miércoles, expresaba "instar a los clubes afiliados a suspender las actividades futbolísticas durante los días 25 y 26 de noviembre, pudiendo retornar a las mismas el viernes 27 de noviembre, día en que se deberá llevar a cabo un minuto de silencio antes del inicio de las prácticas".

Cabe acotar que el sábado, el elenco dirigido por Gustavo Giorgi tiene previsto disputar un nuevo encuentro de preparación ante Unión de Sunchales.