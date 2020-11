Atlético ultima los detalles para el inicio ante Riestra Deportes 27 de noviembre de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

FOTO PRENSA ATLETICO BUSCA EL MEJOR EQUIPO. Walter Otta tuvo una larga pretemporada para trabajar.

El próximo lunes, a las 17.10 y con arbitraje de Luis Lobo Medina, Atlético de Rafaela debutará en el torneo de Transición de la Primera Nacional visitando al Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona B.

Como se vino mencionando en las últimas semanas, al cabo de los seis amistosos que pudo disputar la Crema, la duda se mantiene en la zaga central donde hay tres nombres para dos lugares. Gastón Tellechea y Stéfano Brundo jugaron esos partidos de preparación, mientras que Fernando Piñero fue ganando consideración desde su arribo y consiguiente adaptación al trabajo del cuerpo técnico, que pensaba utilizarlo de entrada en el partido que finalmente no se disputó en San Francisco con Sp. Belgrano.

Todavía quedan un par de entrenamientos por delante para que Walter Otta defina la formación, pese a que tiempo de trabajo no ha faltado. No obstante, el equipo para el debut podría ser con: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stefano Brundo o Fernando Piñero y Angelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.



PASARON AL SABADO

Los encuentros Almagro - Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Instituto de Córdoba - Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires - Agropecuario fueron reprogramados para el fin de semana debido a que hoy no habrá actividad en el fútbol argentino por el duelo tras el deceso de Diego Armando Maradona. Los primeros dos partidos corresponden a la primera fecha de la Zona B de la Fase segundo ascenso a la Primera División mientras que el tercero es por la Zona A de la Fase por el primer ascenso a la máxima categoría.

Almagro recibirá el próximo sábado a Gimnasia y Esgrima de de Jujuy a partir de las 17.10 en un encuentro que será arbitrado por Pablo Giménez mientras que Instituto de Córdoba será local de Chacarita a las 19.10 con arbitraje de Jorge Broggi. Por la misma zona, el sábado a las 17.10 Ramón Santamarina jugará ante Quilmes en el estadio Municipal de Tandil con Mario Ejarque como juez. A la misma hora All Boys visitará a Brown de Adrogué con Ramiro López como árbitro.

También por la Fase segundo ascenso a Primera, pero por la Zona A, el sábado a las 17.10 Barracas Central será anfitrión de Independiente Rivadavia de Mendoza con Lucas Novelli como juez y a las 19.10 Mitre de Santiago del Estero recibirá a Belgrano con arbitraje de Carlos Córdoba. En tanto, a las 20.30 Alvarado jugará en el estadio José María Minella de Mar del Plata frente a Guillermo Brown con Andrés Gariano como árbitro y el domingo a las 18.00 San Martín de San Juan será local de Nueva Chicago. en un partido que será controlado por Fabricio Llobet.



FASE PRIMER ASCENSO

La primera jornada de la Zona A de la Fase por el primer ascenso comenzará el sábado a las 17.10 con el encuentro entre Atlanta y Platense que será dirigido por Pablo Dóvalo e irá televisado por TyC Sports. En tanto, el domingo a las 17.10 Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Agropecuario de Carlos Casares con Leandro Rey Hilfer como juez. Además el lunes a las 17.10 Temperley será anfitrión de Ferro con arbitraje de Julio Barraza y televisación en directo y a las 18.00 Estudiantes de Río Cuarto jugará en su estadio ante el Deportivo Morón con arbitraje de Héctor Paletta.

Por la Zona B, el sábado a las 19.00 Sarmiento de Junín recibirá a Villa Dálmine con Nazareno Arasa como árbitro, mientras que el domingo a las 9.00 Tigre visitará a San Martín de Tucumán con Pablo Echavarría como juez. El domingo a las 17.10 Defensores de Belgrano será local de Gimnasia de Mendoza con arbitraje de Diego Ceballos y el lunes a las 17.10 Atlético Rafaela visitará al Deportivo Riestra con Luis Lobo Medina como árbitro.