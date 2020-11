Un incendio mató a cientos de gallinas y quemó dos kilómetros de alambrados Policiales 27 de noviembre de 2020 Redacción Por Los daños más fuertes fueron en el Centro Avícola. Y en principio el costo de las pérdidas supera los 600.000 pesos.

Un incendio que se encuentra en etapa de investigación respecto de si fue intencional o no, arrasó con dos kilómetros de alambrado y mató una gran cantidad de gallinas cuyo número final todavía es indeterminado, pero que reducirá en por lo menos un 25 por ciento la producción semanal de 1.300 pollitos del Centro Avícola, que posee el Ministerio de la producción en el vivero granja San Carlos.

El fuego se inició al mediodía y fue sofocado 5 horas después por dos dotaciones de Bomberos de La Banda, según indicó Wilson Michelini, director de Agricultura y Ganadería de la provincia.

Michelini señaló al colega El Liberal, que “el fuego agarró la parte del Centro Avícola del vivero, donde tenemos unas 1.500 gallinas de postura, de las que ya murieron al menos unas 200 por el monóxido de carbono. Pero hay una gran cantidad que no sabemos si van a sobrevivir porque el humo era muy denso”.



EL MAYOR DAÑO

Por otra parte, señaló que en esa zona se produjo el mayor daño productivo porque “se trata de gallinas puras, que traemos del Inta Pergamino para la producción de pollitos bebés que entregamos a municipalidades, colegios agrotécnicos, las ONG y asociaciones civiles. Hasta ahora no sabemos con precisión el daño que ha hecho el fuego. Estimamos que por lo menos unas 200 gallinas más pueden llegar a morir porque había mucho humo”.

Además del Centro Avícola, también hubo daños en un ensayo de eucaliptos, en la zona de corrales de la Expo Bra y en la planta de alimento balanceado.

Michelini detalló que “se perdieron 2 kilómetros de alambrado” y ejemplificó que “hoy, alambrar un kilómetro cuesta unos $300 mil. Es todo el cerco perimetral de la parte avícola el que se ha dañado, han caído plantas sobre las cercas perimetrales, o sea que hay riesgo que caigan en las naves avícolas. Pero gracias a Dios la parte de maquinaria no se ha visto afectada”.



LO OCURRIDO

Además, destacó que “el fuego agarró de la ruta 1 hasta la 34, es más o menos un cuarto de la superficie de todo el predio de San Carlos. A la tarde iban muriendo 120 gallinas y ahora ya van unas 200 y vamos a ver cuántas más mueren. Ese es el problema, porque eso sí está difícil de cuantificar. Tenemos que esperar porque muchas de las gallinas estaban mal y en el galpón más afectado teníamos 700 gallinas”.