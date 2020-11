Así es el nuevo Nissan X-Terra, derivado de la pick-up argentina Automotores 27 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Después de varios meses de espera, Nissan presentó el nuevo X-Terra, el hermano en forma de SUV de la Frontier. Se trata de una renovación del clásico modelo de la firma nipona que deriva de la pick-up producida en nuestro país y que hace tiempo que abandonó el mercado local.

El restyling fue presentado en Medio Oriente donde el sport utility tiene un buen presente, igual que otros modelos como Toyota Fortuner (SW4 para Argentina), Ford Everest (derivado de Ranger), Mitsubishi Montero Sport (derivado de la L200, llegaría en el próximo tiempo a la Argentina).

En nuestro país es un segmento limitado pero querido por el público argentino, aunque por ahora los máximos exponentes son Toyota SW4 y Chevrolet Trailblazer. En el caso del nuevo Nissan, posee varios componentes en común con la Frontier 2021, rediseño que será producido en la terminal industrial de Santa Isabel (Córdoba, Argentina).

Un punto a favor del nuevo X-Terra es el diseño, ya que por ejemplo en el frente adopta un nuevo estilo con parrilla V-Motion, pero tiene su propia identidad frente a la pick-up de la marca japonesa. En la zona posterior, las ópticas fueron modificadas con un diseño más rectangular.

El interior también es una novedad ya que no posee demasiados puntos en común con la nueva Frontier, sino que hasta tiene semejanzas con otros modelos como Kicks, especialmente en el diseño de la consola central.

El instrumental es más parecido al de la pick-up, con cuatro agujas y un display con distintas funciones, sumado a la incorporación de un volante inédito. En cantidad de ocupantes, X-Terra contará con espacio para siete ocupantes.

En tecnología para la conducción, el nuevo SUV cuenta con el paquete Nissan Intelligent Mobility con control de velocidad crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia, alerta de tránsito cruzado, entre otros.

Al menos en Medio Oriente, no tendrá la misma motorización de la Frontier nacional, ya que contará con una impulsor 2.5 de 165 CV, asociado a una transmisión automática de siete velocidades. La tracción será integral.



UNA NUEVA PICK-UP

COMPACTA

Nissan es una de las pocas marcas que en el contexto actual sigue creciendo en ventas con la Frontier producida en la planta cordobesa de Santa Isabel. La pick-up mediana es el primer modelo de la marca fabricado en nuestro país y tiene a su prima hermana en la misma planta, conocida como Renault Alaskan.

Mientras el restyling de mitad de vida ya fue presentado, ahora las novedades llegan en un nivel por debajo, ya que al parecer la marca nipona se encuentra siguiendo de cerca el comportamiento de diferentes competidores que ofrecen camionetas compactas o que ya poseen planes para comenzar con el desarrollo de un vehículo de estas características.

Según reveló Cars Guide, Ivan Espinosa, vicepresidente senior de planificación global de Nissan, indicó que el segmento de las pick-ups con plataforma monocasco tiene un gran potencial. “Sí, es interesante, siempre estamos mirando el mercado y monitoreando constantemente las tendencias, así como el comportamiento del cliente”, dijo.

“Probablemente tenga razón, esta oportunidad existe en algunos mercados a nivel mundial. Pensando en la evolución de las camionetas, no solo las demandas de los clientes, sino también las tendencias regulatorias exigirán vehículos más livianos que ahorren más combustible. Una forma de solucionarlo es mediante la electrificación, pero la otra es trabajar en la reducción de peso y masa.

“Es uno de los escenarios que puedes imaginar que vendría, tal vez hay una necesidad de algo más derivado del automóvil que pueda ser de interés para los clientes. Como dijimos, estamos constantemente mirando al mercado y explorando diferentes alternativas ”.

El posible proyecto puede tomar impulso rápidamente, ya que la nueva generación de Frontier (Navara) esperada para 2024 sería más grande y más parecida al modelo comercializado en Estados Unidos. De este modo, dejaría el espacio adecuado para el lanzamiento de una pick-up compacta.

La demanda de modelos más pequeños está aumentando y no sólo con vehículos como Fiat Toro, Honda Ridgeline o Renault Duster Oroch en un nivel de equipamiento inferior, sino también se espera la llegada de Ford Maverick, Volkswagen Tarok, Chevrolet Montana, Hyundai Santa Cruz, Kia (pick-up), entre otros. Argentina podría ser un buen lugar para llevar a cabo la producción de modelos como la hermana menor de Nissan Frontier, pero por el momento son sólo rumores.



NISSAN KICKS YA SE

PRUEBA EN LA REGIÓN

Nissan se encuentra teniendo un muy buen presente con Kicks, el SUV compacto más accesible que tiene la marca en la actualidad hasta la llegada de Magnite. Tras algunos años en el mercado, el nuevo restyling vio la luz hace pocos meses en Asia y ahora se prepara para su debut en nuestra región.

Fabricado en Brasil, el inédito modelo con rediseño incluido ya fue visto realizando pruebas por las calles del país vecino, según reveló Quatro Rodas (revista hermana de Parabrisas). La terminal encargada de su producción continuará siendo Resende, la misma que sumaría en el futuro al sport utility más económico (Magnite).

Entre los cambios más destacados, son relevantes las modificaciones frontales con la nueva identidad de marca, denominada V-Motion, similar a la de la inédita generación de Versa, Sentra o Altima. Además, las ópticas son más estilizadas con tecnología LED. El nuevo modelo adoptará un mayor nivel de equipamiento.

Bajo el capó, mantendrá el mismo motor 1.6 que posee en la actualidad, asociado a una transmisión automática CVT o manual de cinco velocidades. Para más adelante, Kicks también sumará una mecánica híbrida, denominada e-Power, que llegaría en 2022. De todos modos, según el calendario de Nissan, la presentación regional se llevará a cabo en febrero del próximo año. (Fuente: Parabrisas - Perfil).