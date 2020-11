El Senado dio media  sanción al Presupuesto

La Cámara de Senadores aprobó ayer, en una sesión ordinaria que se realizó bajo la modalidad mixta presencial y virtual que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2021. Al tratarse sobre tablas, el mensaje obtuvo media sanción de manera unánime y fue girado a la Cámara de Diputados, que podría darle sanción el próximo lunes en la última cita del período ordinario.

Tras la media sanción, Armando Traferri (San Lorenzo) destacó el “consenso logrado” para coincidir en “57 artículos de los 58 que tiene el Presupuesto”. Asimismo, aclaró que “el único artículo en el que no concordamos con el señor gobernador es en derogar por un Decreto una Ley que es el Plan Abre. Pero no nos quedamos ahí y ahora estamos presentando un proyecto de ley para derogarlo”. "Queremos derogar por ley el plan Abre, pero le voy a dar un voto de confianza al Gobierno para votar el Incluir cuando sepamos como se repartirán esos fondos", dijo Traferri.

Por su parte, Alcides Calvo destacó “el aporte de todos los senadores” y ratificó que “sólo hubo un punto en el que no hubo acuerdo” y eso obligó a realizar dos dictámenes. Precisamente el dictamen de minoría fue avalado por Calvo y otros cinco senadores peronistas afines a la Casa Gris (Marcelo Lewandoski, Eduardo Rosconi, Cristina Berra, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann).

Las diferencias en cuanto a los programas de intervención social muestra la terquedad con la que a veces se hace política en la Provincia de Santa Fe. El Plan Abre viene de la gestión socialista a través de una ley, pero el gobernador Omar Perotti dejó de lado esa iniciativa y por decreto implementó el Plan Incluir, lo que le da discrecionalidad para la distribución de fondos.

A su turno, Rubén Pirola (Las Colonias) señaló que “estamos terminando un año con un presupuesto sancionado en 2019 con una realidad totalmente distinta a la que tuvimos que vivir”. Por ello consideró fundamental “fijar en una norma la posibilidad de algunas prioridades que son frutos de los consensos”.

Por su parte, Felipe Michlig (San Cristóbal) se refirió “en nombre de los siete senadores de la UCR” al proyecto aprobado. En ese sentido indicó que desde su bloque se hicieron “pequeños aportes para la construcción de institucionalidad” para favorecer “el pluralismo de ideas”. "La idea del Plan Incluir es que llegue a los 365 municipios y comunas, casi con seguridad desde la oposición acompañaremos esa futura ley", indicó Michlig sobre el punto que generó controversias.

Relacionado a este proyecto, se aprobó sobre tablas la derogación de la Ley 13.896 “Programa de Intervención Integral de Barrios para Municipios de Primera y Segunda Categoría de la Provincia”, conocida como Plan Abre. La propuesta contó con los votos afirmativos de los senadores y senadora del PJ pero la abstención de los legisladores del bloque de la UCR.



CAMBIO CLIMATICO

Por otro lado, se trató sobre tablas el proyecto denominado “Marco normativo provincial para el enfrentamiento de los efectos adversos del Cambio Climático”, el cual incluyó diferentes expedientes sobre la temática. La iniciativa logró media sanción y fue enviada en revisión a la Cámara de Diputados.

El senador Lisandro Enrico (General López) indicó que la provincia de Santa Fe “será la primera en contar con una ley para enfrentar el cambio climático” y resaltó que para ello se trabajó añadiendo diferentes miradas sobre la temática.

Según señaló, es necesaria una “toma de conciencia generalizada para que el planeta no colapse. Ese es el desafío y Santa Fe, con un esfuerzo importante, busca tener su primera normativa”.

“El cambio climático es la sequía y las fuertes lluvias de 300 milímetros de golpe, la desertificación de zonas áridas, o cuando vamos por la ruta y vemos que en lugares donde hay sequía existen alambrados por debajo del agua”, enfatizó.

En tanto, el senador Alcides Calvo añadió que “el objetivo no solo es tener una norma legal que pone a la provincia en un punto de referencia sino la posibilidad de que desde los distintos estamentos podamos llevar a cabo un proceso de concientización de lo que significa el cambio climático”.