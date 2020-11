El Consejo Universitario de Rafaela distinguió a estudiantes destacados

FOTO PRENSA MUNICIPAL - REUNION REMOTA. Esta vez no hubo un encuentro presencial sino que el cierre de actividades se efectuó bajo la modalidad virtual.

El Consejo Universitario de Rafaela (CUR) llevó a cabo ayer su tradicional acto de cierre del año académico, donde se reconoció a los y las estudiantes destacados y destacadas de cada una de las carreras que se cursan en nuestra ciudad. Teniendo en cuenta las medidas sanitarias vigentes, este año el acto se desarrolló de forma virtual a través de una videoconferencia y contó con la participación del intendente Luis Castellano y de la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen.

Además estuvieron presentes autoridades de las siete casas de estudio superior que forman parte del CUR: Edgardo Allochis, Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE); Ignacio López, Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC); Laura Culzoni, Instituto Superior del Profesorado (ISP N° 2); Daniel Henzein, Universidad Católica de Santa Fe (UCSF); Oscar David, Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Rubén Ascúa, Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y Germán Bürcher, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). También asistieron estudiantes y sus respectivos familiares.

En ese marco, Luis Castellano destacó que “reconocer a estudiantes es siempre una buena noticia. Sobre todo, en este año que fue muy difícil para todos y todas porque nos generó angustias e incertidumbres; pero también aprendizajes”. El intendente remarcó que “la vida universitaria pudo ser posible este año y el desarrollo de estudios no solo es clave para atravesar este presente complejo que nos toca vivir sino también pensando en el futuro de nuestros chicos, nuestras chicas y nuestra Rafaela que con 7 mil estudiantes ya es un polo regional en materia educativa”.

En ese aspecto, Castellano señaló que “el Estado local también sintió el impacto de la emergencia sanitaria, pero, igualmente, venimos haciendo los esfuerzos necesarios para seguir acompañando a nuestros y nuestras estudiantes”. Detalló que “más de 160 alumnos y alumnas de nuestras universidades siguieron recibiendo la ayuda que brindamos a través de la beca municipal. Para el Municipio, eso representa una distribución cercana a los 300 mil pesos”.

Por su parte, Mariana Andereggen destacó que uno de los aprendizajes que deja este año, es la importancia del desarrollo de estudios para atravesar los momentos de crisis. “Comprobamos que la ciencia, la tecnología y la innovación son nuestros aliados”, expresó.

“Promover el desarrollo de estudios, de investigaciones especializadas, de todo lo que las universidades pueden aportarnos en materia de capital de conocimiento, resulta una de las medidas más acertadas que podemos hacer en tiempos de crisis”, agregó.

A su turno, Edgardo Allochis expresó que "este fue un año difícil y especial. El COVID-19 nos demandó una adecuación a la virtualidad en todas nuestras instituciones. Además, brindar un apoyo y acompañamiento a cada uno de nuestros alumnos".

"En ese contexto, pudimos realizar diferentes reuniones de manera virtual, entre ellas, la Expocarreras, nuestra participación en el Consejo Consultivo Social y en la Comisión Asesora Municipal del Deporte y hoy, por primera vez, reconociendo a nuestros alumnos destacados en este acto de cierre de actividades especial", dijo.

Allochis señaló que "el avance de la pandemia no nos ha permitido la vuelta a la presencialidad y aguardamos que, a partir de marzo, podamos volver a las clases, si bien no de forma total, al menos, de manera mixta". A su vez, agradeció "a la Municipalidad de Rafaela por permitirnos participar del CUR en este entramado público-privado que nos caracteriza como comunidad". "Queremos felicitar a todos los alumnos egresados y a los docentes que instruyeron a cada uno", finalizó.



DESTACADOS Y DESTACADAS

Durante la videoconferencia, cada una de las universidades presentó un video con el detalle de los alumnos y las alumnas que durante este año se destacaron por su excelencia en el rendimiento académico, y por los valores y actitudes que se promueven para los egresados de cada carrera de la ciudad.

El siguiente es el listado de los y las estudiantes que fueron distinguidos y distinguidas:



• UTN: Lorenzo Galbusera (Ingeniería Electromecánica); Milagros Turino (Ingeniería Civil); Pablo Destéfani (Ingeniería Industrial); Melina Monay (Licenciatura en Administración Rural); Lorenzo Calcagno (Licenciatura en Organización Industrial); Karen Teves (Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias); Lucas Maldonado (Tecnicatura Universitaria en Programación).



• UNRaf: Esteban Porporatto (Ingeniería en Computación); Guillermo Valsagna (Licenciatura en Administración y Gestión de la Información); Nicolás Rossi (Licenciatura en Diseño Industrial); Romina Húbeli (Licenciatura en Educación); Franco Roldán (Licenciatura en Gestión de la Tecnología); Lucía Marmo (Licenciatura en Industrias Alimentarias); Candela Batistoni (Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales); Marina Henzenn (Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital); Candela Giovannini (Licenciatura en Relaciones del Trabajo); David Zbrun (Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica).



• UCSF: Paula García (Arquitectura); Sofía Stiefel (Licenciatura en Terapia Ocupacional); Sofía Leyendecker (Licenciatura en Obstetricia); Lorena Walker (Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria).



• UCSE: Virginia Muraro (Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual); Antonela Chiesa (Licenciatura en Psicología); Pilar Daniele (Licenciatura en Turismo); Lucía Pagliero (Abogacía); Santiago Socín (Ingeniería en Informática); Daiana Schmidt (Contador Público); Estrella Vercelli (Licenciatura en Comunicación Social); Victoria Brusa (Tecnicatura en Periodismo); Betina Colombero (Licenciatura en Administración); Leandro Cesano (Licenciatura en Finanzas); Josefina Tampanelli (Licenciatura en Psicopedagogia).



• UCES: Micaela, Bellotti (Licenciatura en Comercio Exterior); Vanina Gamerro (Licenciatura en Comunicación Social); Agustín Paz (Licenciatura en Dirección de Negocios); Julia García Puente (Licenciatura en Marketing); Guillermo Chiarotti (Licenciatura en Psicología); Julieta Amable (Licenciatura en Recursos Humanos); Franco Zurbriggen (Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría); Pilar Rodríguez (Licenciatura en Nutrición).



• ITEC: Rodrigo Manera (Tecnicatura Universitaria en Administración); Dana Díaz (Tecnicatura Universitaria en Moldes, Matrices y Dispositivos); Stefanía Lechmann (Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo); Juan Ignacio Scarafía (Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial).



• ISP N° 2: Guillermina Giletta, (Profesorado de Artes Visuales); Araceli Jaimes (Profesorado de Educación Secundaria en Biología); Valeria Valensuela (Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación); Fiorela Lottersberger (Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacitados Intelectuales); Candela Longoni (Profesorado de Educación Inicial); Josefina Arias (Profesorado de Educación Primaria); Luciana Zapata (Profesorado de Educación Secundaria en Geografía); Valentina Ribotta (Profesorado de Educación Secundaria en Historia); Juan Pablo Monge (Profesorado de Inglés para Educación Secundaria); Valeria Díaz (Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura); Daiana Mansilla (Profesorado de Educación Secundaria en Matemática); Diego Bressan (Profesorado de Artes en Música); Nazarena Sánchez (Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software); Loana Casanovas (Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones); Rocío Morandini (Tecnicatura Superior en Logística).