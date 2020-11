"Nos deja, pero no se va" Deportes 26 de noviembre de 2020 Redacción Por LAS PALABRAS DE MESSI

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, despidió ayer a Diego Maradona, quien falleció a los 60 años y lo dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010 con una relación padre-hijo, y señaló que el astro mundial "nos deja, pero no se va". "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", escribió Messi en un mensaje que dejó en su cuenta oficial de Instagram.

El zurdo rosarino del Barcelona de España posteó una foto con Maradona, quien lo dirigió en la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", concluyó "La Pulga".

La comparación entre Maradona y Messi siempre estuvo en la discusión, pero el propio Diego las evitó y hasta incluso pidió en muchas ocasiones que dejaran "tranquilo" al actual capitán argentino. Con el "Diez" en el banco de suplentes, Messi disputó 24 partidos con 18 victorias y seis derrotas, y ambos transitaron el duro golpe que significó la eliminación de Argentina en los cuartos de final en Sudáfrica frente a Alemania por 4-0.

"Por respeto a Lio, no digo si él es mejor o yo fui mejor, hay que dejarlo tranquilo. Lo quiero mucho y lo disfruto cuando lo veo en la cancha. Es buena persona, pero no tiene mucha personalidad como para ser líder", dijo, en 2016, Maradona, lo que despertó algunas polémicas por la frase final.

Sin embargo, fue el propio Diego el que expresó al año siguiente: "Ya nos cruzamos con Leo. De todas maneras, lo voy a ir a saludar, a decirle que lo quiero mucho. Todo lo que dicen es cuento".

Por parte de Messi, que ya le había enviado un mensaje cuando Maradona fue operado, celebró cuando se oficializó la llegada como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Me pone contento que Diego esté en el fútbol argentino, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví la época de él como técnico de la Selección, lo disfrutaba y lo vivía mucho. Ahora con Gimnasia lo voy a hacer de la misma manera", había declarado el rosarino en aquel momento.

Una de las imágenes que más quedarán en las retinas será aquella en la que Maradona, en pleno Mundial 2010 en Sudáfrica, le "explicaba" a Messi cómo mejorar la técnica para patear tiros libres, que en ese momento no era de sus mejores facetas futbolísticas.



PELE LO SINTIO

El astro brasileño Pelé dijo que con la muerte de Diego Armando Maradona él perdió a "un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", pero se esperanzó en que algún día ambos puedan "jugar juntos a la pelota en el cielo". "Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia", dijo Pelé a través de sus cuentas en las redes sociales.

Pese a que nunca tuvieron una relación muy cercana, quizás por la inevitablemente competencia entre ambos, Pelé se esperanzó en que en otra vida puedan ser compañeros. "Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo", cerró su mensaje de despedida a Maradona.

La relación de Maradona y Pelé tuvo altibajos, sobre todo por la rivalidad argentino-brasileña, pero además por los estilos antagónicos en la vida misma.

Pelé, en ocasiones, también dijo que Alfredo Di Stéfano era el mejor jugador argentino, y el propio "O Rei" decía que él era "el Beethoven del fútbol". "En un estadio de fútbol nunca se escuchó Beethoven. En cambio yo soy el Ron Wood, el Keith Richards y el Bono del Fútbol. ¡Tomó mal la pastilla y dice estupideces!", le respondió Maradona en ese momento.

En "La Noche del Diez", Maradona entrevistó a Pelé y el propio ídolo brasileño le dijo que era "un orgullo" estar con él ahí, "de todo corazón".



DEVASTADO

El ex delantero de la Selección Nacional Claudio Paul Caniggia manifestó ayer su consternación por la muerte de Diego Armando Maradona, a quien calificó como "su hermano del alma". "Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma... Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor", expresó el ex compañero del "Diez" a través de su cuenta de Twitter.