Reanudan visitas en Alcaidía Policiales 26 de noviembre de 2020 Redacción

En la jornada de ayer, 25 de noviembre, los internos privados de su libertad alojados en la Alcaidía local, tuvieron nuevamente visitas, después de las restricciones de varios meses debido a la Pandemia Covid-19.

Así, en consonancia con los lineamientos esgrimidos a nivel nacional y provincial de flexibilizar la cuarentena, implementada por DNU, teniendo presente la importancia que reviste para la persona privada de su libertad mantener sus vínculos familiares, afectivos y sociales, resulta necesario desarrollar e implementar un sistema que garantice el afianzamiento de los mismos, sin descuidar la propagación de contagio del virus.



MEDIDAS

SANITARIAS

Es por ello que se dispusieron medidas sanitarias de prevención, para reducir el riesgo de los internos y sus familiares.

* Ingreso de un visitante por interno, el cual debió completar un formulario de declaración jurada.

* Uso obligatorio de tapabocas.

* Se les tomó la temperatura al ingresar.

* Se sanitizó con alcohol en gel.

* Se mantiene la distancia entre personas de 2 metros; la cual deberá respetarse en todos los desplazamientos.

* No deben compartir objetos y utensilios.

* No ingresaron personas de riesgo, con mayor vulnerabilidad, tales como mayores de 65 años de edad, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas en tratamiento médico (pacientes coronarios, oncológicos, inmunodeficientes, etc).

Se estableció el presente protocolo a los fines de establecer lineamientos

generales aplicables, respecto de las medidas de prevención y control de los visitantes a lugares donde permanecen alojados los internos.