Marcada baja en quesos y lactosa

SUPLEMENTO RURAL 26 de noviembre de 2020

En la segunda licitación de noviembre del Global Dairy Trade hubo una suba del precio promedio de los lácteos comercializados. Tanto la leche en polvo entera como descremada lograron obtener valores positivos, +1.8% y +2.5% respectivamente; pero que no alcanzaron a compensar la pérdida lograda en la primera subasta de noviembre (-2% leche en polvo entera y -4.4% en la leche en polvo descremada).

De esta manera, el mes de noviembre cerró con esta segunda subasta en valores de U$S3.037 la tonelada para la leche en polvo entera y de U$S2.799 la tonelada para la descremada.

En un escenario de producción creciente a nivel mundial y con los efectos de una segunda ola en los efectos COVID-19, que hacen muy volátil el comportamiento del mercado mundial, debemos ir evaluando periódicamente si éstos valores se consolidan, de acuerdo a un informe de TodoLechería.



MERCADOS DE FUTURO Y OPCIONES

El mercado de derivados lácteos de NZX proporciona a la industria láctea una visión a futuro de los precios de los lácteos y un instrumento para administrar el riesgo de precios de manera simple y eficiente. Este mercado proporciona herramientas que los participantes pueden usar para mitigar los riesgos asociados con los movimientos en el precio de los productos lácteos.

NZX ofrece contratos de futuros y opciones para todos los niveles de participantes del mercado, desde granjeros de Nueva Zelanda hasta el comprador internacional de productos lácteos.

El precio que cobran los productores de lácteos de Nueva Zelanda por la leche que suministran a los procesadores de lácteos está directamente relacionado con los mercados lácteos internacionales.

Los futuros y opciones de lácteos de NZX están diseñados para gestionar el riesgo. El objetivo no es obtener ganancias ni evitar pérdidas en ninguno de los mercados, sino fijar el precio con anticipación. Los futuros NZX se cotizan en bolsa y se liquidan en efectivo a precios GDT, por lo tanto, no hay entrega del producto del vendedor al comprador, solo existe el intercambio de efectivo, que es la diferencia entre el precio al que se ingresó la operación y el precio de liquidación final.

Las opciones lácteas de NZX se liquidan mediante la entrega de un contrato de futuros equivalente al precio de ejercicio del contrato de opción. El comercio en el mercado físico continúa de manera normal, los futuros y las opciones son una herramienta de gestión de riesgos mediante la cual el precio físico está vinculado al precio en el mercado de futuros y opciones.

Para operar en el mercado, hay que ser un participante acreditado. Los futuros son contratos mensuales que vencen cada mes calendario y tienen 18 meses disponibles para negociar. Las opciones lácteas también vencen cada mes calendario y tienen 12 meses disponibles para el comercio.