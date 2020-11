Matarifes dijeron que la carne subiría hasta un 30 por ciento en dos semanas SUPLEMENTO RURAL 26 de noviembre de 2020 Redacción Por En la semana anterior se observaron subas al público, y se estimó que se seguirían trasladando en las próximas dos semanas.

FOTO INTERNET MATARIFES. Hablaron de subas en el precio de la carne. FOTO INTERNET CARNE. El público ya observa subas en los precios.

La carne vacuna "está retrasada" y "le está faltando hasta un 30% de aumento", algo que podría concretarse en las próximas dos semanas, se supo en el transcurso de la semana anterior.

Esta es la proyección que tienen en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne Vacuna, que llevan la media res a las carnicerías, según expresó Leonardo Rafael, presidente de la entidad, a La Nación Rural, medio de prensa que efectuó un pormenorizado informe al respecto.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, la carne al público ya subió 23,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si se la compara con respecto a antes de la pandemia.

En tanto, hay un movimiento alcista en la hacienda: según Ciccra, ya aumentó 8,4% en octubre pasado el precio promedio de las distintas categorías de hacienda y las alzas siguen ahora.

En rigor, desde el último día hábil de octubre a ahora el Índice General del Mercado de Liniers (que considera todas las categorías) pasó de $105,968 a $111,725 pesos el kilo vivo, una suba del 5,43%. Por su parte, en el novillo lo hizo en el mismo tiempo de $112,653 a $119,473, un 6,05% más.



EL PROBLEMA

El problema, dicen en el sector, es que a la hacienda gorda que sale al mercado le falta recuperar precios y ponen como ejemplo que, por la falta de actualización, los feedlots (establecimientos de engorde a corral) están perdiendo entre 7000 y 10.000 pesos por animal (en un camión implica perder al menos $300.000).

En este trasfondo, de cada tres animales que sacan solo reponen uno para el engorde, lo que llevará a una menor oferta.

"La carne está retrasada, entendemos que le está faltando hasta un 30% de aumento, de reacomodo. La hacienda no subió en todo el año, empezó a subir estos últimos 20 días, por ende la carne va a subir", dijo Rafael.

Según precisó, esta fue la primera semana que "se empezaron a intensificar las subas en las carnicerías, de los matarifes a las carnicerías".



EL AUMENTO

"Hay un aumento de 10 a 12 pesos en la media res y la semana que viene 10 pesos más. Va a ir subiendo todos los días porque hay una suba permanente (en la hacienda)", indicó.

Y Rafael apuntó que este incremento "va a pasar al público".

De acuerdo con el dirigente, en el sector saben "el problema que hay en la calle, el poder adquisitivo que no alcanza", pero remarcó que si no hay una "evolución" va a faltar en algún momento.

Insistió que al ganado gordo "le falta recuperar precios" porque "el mercado está en $132 la hacienda terminada" y lo que va a salir de feedlot "no va a ser menos de 155 pesos (más IVA)".

"Eso va a pasar al público también. Ese vuelco se va a dar en los primeros días de diciembre, va a haber un incremento. La suba es inminente porque en cualquier momento empieza a aflojar la entrada (de hacienda) y se va a producir el cuello de botella entre la oferta y la demanda", indicó Rafael.

"Este aumento está dado porque la hacienda está muy retrasada con los valores. Entendemos que un animal terminado para la faena ronda los $155 (por kilo) para comprarlo y en el mercado estamos en $130-132, así que le falta recuperación. Estos precios se están dando porque la puja de la exportación también hace que se de esta manera", opinó.

En octubre pasado, el consumo interno por habitante se ubicó en 50 kilos, una merma del 2,6% versus igual mes de 2019, según Ciccra. La exportación viene creciendo pero representa el 28% del total de la producción, según el registro de enero a octubre.

Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, confirmó que ya se están registrando nuevas subas en los mostradores, pero no le puso un porcentaje. Sí señaló que a los carniceros se les encareció de 10 a 12% la media res.

Dijo que, dependiendo de los kilos vendidos y costos, los carniceros hacen un traslado al consumidor. Suben a pesar de que "está aflojando la venta".