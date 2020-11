Colecta para sostener la donación voluntaria y habitual de sangre

El CUDAIO (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos), a través de su Programa Provincial de Donación de Sangre Voluntario, y la Asociación Civil Honrar la Vida de nuestra ciudad, llevaron adelante una colecta de sangre este miércoles por la mañana. En el marco de la pandemia, se optó por la modalidad de preinscripción y por turnos, y se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Rural, a fin cumplir con el protocolo de distanciamiento.

El intendente Luis Castellano se acercó al lugar y agradeció a la Asociación Civil Honrar la Vida, al CUDAIO, a la Directora Regional de Salud Rafaela, Eter Senn, a Martín Racca, subsecretario de Salud del Municipio, y a todo el personal de salud que realizó esta jornada.

“Todos los temas de salud son claves y fundamentales este año y van a seguir siéndolo por mucho tiempo. Y acompañar y ayudar a las instituciones que trabajan para la donación de sangre en todas sus formas, desde plasma, plaquetas, médula ósea, es clave que el Estado pueda estar acompañando”; expresó Castellano.

Por otro lado, el intendente enfatizó: “Hoy estamos ante una situación muy particular, muy especial. Junto con el gobernador Omar Perotti y los profesionales de salud del Hospital, la semana pasada pusimos en funcionamiento el equipo de plasmaféresis, que se consiguió a través de un vínculo público-privado, porque hubo mucho aporte de empresarios, de la Cooperadora del Hospital. En definitiva, una comunidad como la nuestra que se mueve para poder estar bancando la pandemia más grande de la historia moderna, que es lo que está pasando. Y lo estamos haciendo juntos, que es lo importante”.

En relación a la colecta desarrollada durante este miércoles, Castellano manifestó que “hoy, con la donación de sangre, tenemos otro hecho importante. Necesitamos tener la sangre en el Banco de Sangre porque a cualquiera nos puede pasar algo que necesitamos que nos donen. No se compra en una farmacia ni se fabrica en un laboratorio. Es la humanidad, y unos con otros tenemos que ayudarnos”.



UN CAMBIO DE PARADIGMA

La doctora Constanza Castellano, médica especialista en Medicina Transfusional a cargo del Programa Provincial de Donación de Sangre Voluntario, explicó que “lo que tratamos es de cambiar el paradigma de la gente de donar sangre para reposición para un amigo o familiar, para que nos cambiemos la cabeza y vayamos una o dos veces al año, todos los que podemos donar sangre, para cumplir con las demandas sin necesidad de pedirle a la familia cuando tienen a alguien enfermo”. Además, agregó: “Pese a la pandemia, siguen existiendo los mismos enfermos hematológicos, sigue habiendo accidentes aunque hayan mermado un poco; la demanda es constante”.

En la misma línea, Osvaldo Minighini, presidente de Honrar la Vida destacó: “Día a día necesitamos la sangre. Por eso yo le pido a la gente que vaya uno por día a donar a nuestro hospital. Necesitamos tener 30 o 40 extracciones en el mes porque la sangre a los 40 días caduca. Nunca tendríamos faltante de sangre si una persona por día va a donar”.

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, doctor Martín Racca, destacó que “la pandemia nos instruyó a ser solidarios. No podemos construir una sociedad si no somos solidarios. La donación de sangre es el mejor ejemplo de ello. Es un acto altruista. Tenemos que pensar que en algún momento la podemos necesitar nosotros y nos gustaría que la sangre esté en el banco cuando la necesitemos; no salir corriendo a pedir donaciones por redes sociales. Debe estar disponible como insumo para todos lo que lo necesitan”.

Finalmente, Racca explicó que “lo que se hace hoy acá es la extracción de unidades de sangre completas que se usan para enfermedades tipo cáncer, para las cirugías donde hay mucho sangrado, para los accidentes de tránsito; o sea, se usa permanentemente. Todo el tiempo la estamos necesitando y tenemos mucha demanda y poca entrada”.