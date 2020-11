Acción de concientización de Asociación Florentina Locales 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Este 25 de noviembre fueron muchas las actividades realizadas para crear conciencia e informar acerca de la violencia hacia las mujeres; desde el Estado local a través de la Oficina de Género con folletos con información precisa, hasta Florentina que se unió junto a Supermercados Pingüino en una acción conjunta.

Ayer, 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debido a que en esta fecha en el año 1960, tres hermanas dominicanas fueron asesinadas brutalmente por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato, en 1961. Se trató de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa).

En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada,» e invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.

En esta jornada tan particular, la ONG Florentina y Supermercados Pingüino llevaron adelante una acción en las sucursales de calles 25 de Mayo y Roque Sáenz Peña, donde brindaron información acerca de la problemática, acercaron los datos referidos a lugares de denuncias, líneas telefónicas a las que pueden acudir las víctimas o aquellas personas que detecten que una mujer se encuentra en una situación de violencia.

Florencia Fontán, integrante de la ONG Florentina expresó: “este día para nosotros es muy importante, nuestra causa principal es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por eso nos pareció importante aprovechar este espacio que nos dio Pingüino, porque justamente entendemos que es un lugar propicio para visibilizar esta causa”.

“A través de la folletería que estamos entregando lo que hacemos es contar cuáles son las señales de violencia para que la gente sepa en concreto como puede identificar estas situaciones y a la vez saber donde se denuncian. La línea 144 es a la que una puede llamar o enviar un mensaje y así poder recibir información y asesoramiento”, dijo Fontán. Además agradeció a la firma el poder llevar adelante esta acción conjunta.

Por su parte, Carolina López, directora de Recursos Humanos de la firma Cormorán, explicó que “decidimos visibilizar este día, colaborar con las ONG de la ciudad en la concientización y exposición de este tema que nos interesa y armamos por eso una acción conjunta, con distribución de folletería a los clientes y a todos los empleados; también con el uso de los barbijos violentas en la línea de cajas y además incorporando un mensaje con los números para denunciar violencia de género y trata de personas al final de todos los tickets. Hablando con las integrantes de Florentina, surgió que muchas veces ante una situación de violencia, no se recuerda a qué números se puede llamar”.

López subrayó que “nos interesa colaborar como empresa en cuestiones vinculadas para nosotros a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y que para la gente son temas cotidianos. Muchas personas concurren al supermercado, es un lugar de mucha afluencia y entonces entendemos que podemos ser vidriera para estas causas; también porque muchos de los clientes que concurren son mujeres y más de la mitad de nuestros empleados son mujeres”.