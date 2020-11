Bajó la cifra de pacientes en la terapia del Hospital

La situación epidemiológica de Rafaela presentó ayer una leve mejora si se considera que la cantidad de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital descendió de 18 a 13 en las últimas 24 horas, según informaron ayer por la tarde el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, y la responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud de la Provincia, Sandra Cappello. Además se consignó que la totalidad de las personas que se encuentran en la UTI, donde la cifra más alta de internados había sido de 28, reciben actualmente asistencia respiratoria mecánica.

En tanto, en la sala general del Hospital "Dr. Jaime Ferré" permanecen internados 21 pacientes con Covid y otros 4 sospechosos, es decir que si bien no fue confirmado el contagio presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Provincia reportó 26 nuevos casos para Rafaela, que de esta manera acumula un total de 4.747 desde el inicio de la pandemia allá por marzo de este año. En la actualidad, 307 rafaelinos con casos positivos activos mientras que 4.344 se han recuperado. Además, 1.006 personas permanecen aisladas y la cantidad de fallecimientos aumentó a 96 en total, luego de que ayer se notificara la muerte de un hombre de 67 años.



EN LA PROVINCIA

La cartera sanitaria provincial confirmó anoche 1.483 casos positivos en territorio santafesino, con Rosario al frente de la lista con 416 contagios, seguido de Santa Fe con 233. Además, 50 casos corresponden a Venado Tuerto; 38 a Tostado; 32 a Villa Constitución; 30 a Diego de Alvear; 28 a San Jorge; 26 a Rafaela; 26 a San Lorenzo y 25 a Santo Tomé. También se notificaron 19 casos en Ceres, 18 en Esperanza y en San Justo, 12 en Nelson y Recreo, 11 en Franck.

En lo que hace al departamento Castellanos, también se reportaron 11 casos en Sunchales, 2 en Humberto Primo y San Vicente, 1 en Estación Clucellas, Lehmann y Eusebia.

De esta forma, desde marzo la Provincia de Santa Fe acumula 141.556 casos positivos de Covid en tanto que 128.125 personas se han recuperado. Respecto a los fallecimientos, en las últimas 24 horas se informaron 32 decesos -entre ellos un niño de 8 años residente en Rosario- que amplía 2.111 el total desde marzo.

Finalmente, ayer en conferencia de prensa Cappello y Racca advirtieron que de la conducta que exhiban los rafaelinos en las próximas dos semanas dependerá lo que se permita o no en la segunda quincena de diciembre, es decir durante las fiestas de fin de año. Es decir, si se cumplen las medidas preventivas por estos días, la realidad epidemiológica será mejor en dos semanas cuando se decida si se habilitan o no las reuniones familiares para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Después, ambos funcionarios ofrecieron una conferencia de prensa por zoom en la que brindaron pocos datos. Consultados sobre el tiempo de duplicación de casos, composición de los internados en el Hospital según origen de residencia y personas que residente en hogares geriátricos que murieron por Covid o se enfermaron, ni Cappello ni Racca pudieron dar detalles precisos.