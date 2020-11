El protocolo que regirá en los centros turísticos Nacionales 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó el protocolo para los casos por Covid-19 positivos confirmados o sospechosos durante la temperada de verano en los centros turísticos bonaerenses.

El protocolo es para los turistas y viajantes que sean casos sospechosos o confirmados por coronavirus durante su estadía veraniega.

Si una persona durante el viaje o la estadía en el centro turístico en el que se encuentre tuviera síntomas compatibles con el coronavirus deberá actuar de la siguiente manera:

- Aislamiento preventivo de personas sintomáticas hasta su atención u orientación por personal de salud.

- Proveer a la persona sintomática un barbijo quirúrgico y elementos para la higiene respiratoria y de manos.

- Brindar un espacio separado para su aislamiento hasta su atención médica.

- Designar una persona para asistir al caso hasta su atención, quien también deberá estar provista con un barbijo quirúrgico.

- Comunicar a la línea 148 o al prestador de salud del turista para su atención y orientación, ante personas que desarrollen síntomas durante un viaje.

- El conductor o acompañante deberá comunicarse con la línea 148 a los efectos de recibir las instrucciones respecto del pasajero enfermo y el resto del pasaje para definir el sitio de atención más adecuado.

- Reforzar el lavado de manos y la desinfección de las superficies del entorno hasta el arribo al sitio definido.

- Aislamiento de personas clasificadas como casos sospechosos o confirmados posterior a la atención médica u orientación por personal de salud. El viajero o turista deberá realizar aislamiento hasta finalizar el período correspondiente en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

- Si el turista se encuentra en condiciones clínicas y cuenta con medios propios para trasladarse deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento, disponiendo para ese traslado un período de 24 horas para circular.

- Si el turista no cuenta con los medios o no se encuentra en condiciones que impiden el retorno a su domicilio habitual, el Municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo, pero los casos no podrán permanecer en hoteles y alojamientos.