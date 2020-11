Sánchez está cerca de superar una gran marca Deportes 25 de noviembre de 2020 Redacción Por RUGBY

La producción colectiva de Los Pumas viene dando que hablar pero el nivel individual de los jugadores también. Nicolás Sánchez es uno de ellos. El apertura anotó los 40 puntos del seleccionado en el Tres Naciones y está cerca de alcanzar el récord de una leyenda del rugby inglés.

El tucumano anotó todos sus tantos de manera consecutiva en los dos partidos de Argentina (ante Nueva Zelanda y Australia) y se asemeja a lo que hizo Jonny Wilkinson en la Copa del Mundo de 2003. Wilko marcó 53 tantos al hilo, en tres test, y el "10" nacional está a sólo 13 de igualarlo.

El ex 10 de la Rosa construyó esa marca anotándole 20 puntos a Gales, 24 a Francia y 9 a Australia, el país anfitrión, en la final que le dio a Inglaterra su único título en un Mundial. Por su parte, Nico le hizo 25 a los All Blacks en el histórico triunfo y 15 a los Wallabies.

Sánchez ya tiene varios logros en su palmarés como jugador de Los Pumas. Es el máximo goleador de la historia de Argentina, es el actual goleador del Tres Naciones y el fin de semana escaló a la tercera posición de los máximos anotadores del Rugby Championship / Tres Naciones con 329 tantos.



BERRY EN LA REVANCHA

World Rugby confirmó este martes que el australiano Nic Berry será el árbitro del parrido revancha entre Los Pumas y los All Blacks, por el torneo de las Tres Naciones, encuentro que se jugará el próximo sábado desde las 5.45 (hora argentina) en el McDonald's Jones Stadium de Newcastle, Australia. Berry tendrá como asistentes a su compatriota Angus Gardner y al neozelandés Ben O'Keeffe. En tanto, que el TMO (el control oficial externo) estará a cargo del neozelandés Paul Williams.

El seleccionado argentino -que podría tener 10 cambios y entre ellos como titular al rafaelino Mayco Vivas en la primera línea-, que en el primer partido se impuso por 25 a 15 a los neozelandeses, se encuentra concentrado en la localidad australiana de Double Bay en donde realiza sus entrenamientos en el Leichhardt Oval. Los Pumas viajarán el viernes a Newcastle para realizar el reconocimiento del terreno y tras el partido volverán a su lugar de concentración a la espera de su último partido en el certamen, el 5 de diciembre ante Australia en el Bankwest Stadium, de Sidney.



DOLOR POR DOMINICI

El destacado ex rugbier francés Christophe Dominici, de 48 años y con 67 partidos en el seleccionado de ese país, se suicidó ayer en el parque de Saint-Cloud (Altos del Sena, al oeste de París) alrededor de las 2.40. Según testigos, el ex jugador estaba allí cuando, en circunstancias todavía desconocidas, se subió a la terraza de un edificio abandonado y se arrojó al vacío, a 20 metros de altura y murió instantáneamente.

Se desempeñó como wing y fue considerado uno de los mejores de finales de la década de los 90 y principios del 2000 por su gran velocidad.