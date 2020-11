Así se cuida la selección Deportes 25 de noviembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO PRENSA CABB PRECAUCION. Sarfati, uno de los médicos, en los controles con los jugadores.

"Chicos, nosotros nos enfrentamos hoy a un rival todavía más complicado que Chile y Colombia, y no es porque ellos no lo sean, sino porque este virus es formidable y nos está ganando a nivel mundial”. Gabriel Sarfati, integrante del departamento médico de la Confederación, arrancó así una charla de media hora con la delegación argentina intentando trazar un paralelismo con lo deportivo y dejando claro la importancia de extremar los cuidados para que la Selección llegue sana, completa, a los partidos del viernes (21.10 ante Chile) y sábado (22.10 contra Colombia) clasificatorios para la Americup 2022 de básquetbol.

“La clave, como nos pide FIBA, es la educación y concientización. Nunca es suficiente, siempre podemos tomar un recaudo más y nunca debemos subestimarlo, ni relajarnos, aunque los 25 tengamos en este momentos dos tests negativos”, explicó quien armó la disertación basádonse en un documento médico de FIBA y con el aporte recogido de las siete reuniones realizadas con médicos de la NBA que organizaron la impecable burbuja en Orlando.

“Preferimos hablar de todo porque no queremos el ‘ah, no sabía’. Buscamos informar y concientizar. Les pedimos disculpas si somos pesados, en lo que decimos y en los controles que iremos haciendo, pero es por el bien de todos”, siguió Sarfati, quien hoy es considerado por todos dentro de la delegación como la persona más importante hasta que la pelota vaya al aire en Obras Sanitarias.

La prioridad es la salud. A su lado, el Gabriel Piccato asintió y sumó con un mensaje crudo pero realista. “Yo a ustedes y ustedes a mí tenemos que vernos como posibles agentes de contagio y entonces actuar en consecuencia, respetando los principios sanitarios básicos que todos conocemos”, agregó el nuevo head coach del seleccionado, quien citó 15 jugadores para esta ventana –para prever situaciones- y solicitó concentrar cinco días antes de lo previsto, aprovechando la suspensión momentánea de la Liga Nacional. El lunes fue aislado preventivamente Marco Giordano, cuando presentó síntomas.

Justamente, lo que pasó en nuestra competencia doméstica ha servido para que todos hayan tomado precauciones extra y estén mucho más atentos a todo. Se nota hora a hora, actividad a actividad, en el hotel Design Suites que aloja, exclusivamente, a nuestro seleccionado, con una habitación por persona y extremando las medidas.

A la hora de la comida, por caso, una persona sirve a cada persona, todos se sientan con separación (en posiciones cruzadas) y el barbijo sólo se quita para comer. Tras alojarse el viernes, además de ni pisar la vereda, el equipo no se entrenó el sábado y domingo para cuidarse, esperando el okey (de cancha y transporte) de FIBA.

“Estamos en la fase llamada ‘de aislamiento relativo’ y el martes entramos en la burbuja hermética de FIBA que es en el Marriott. Ahí nos ponemos dentro de su protocolo, y luego del tercer PCR, estaremos absolutamente seguros. Pero por ahora nos tenemos que seguir cuidando, esperando ese tercer testeo que elimina toda chance”, informó Sarfati en charla con Prensa CABB.

El médico tiene un set de instrumentos digitales, como termómetro infrarrojo y oxímetro de pulso, que permite anticiparse 48 horas a la enfermedad. “Testeamos una vez al día a cada integrante. Medimos la temperatura, la frecuencia cardíaca y la función respiratoria a través de la saturación de oxígeno. Previo a tener Covid-19, estos parámetros se ven alterados y así nos anticipamos a que la enfermedad se desarrolle”, precisó.

También hace un estudio clínico de síntomas, siempre buscando síntomas antes de los síntomas del virus. “Estamos en pandemia. La incertidumbre es muy grande. Podés prever todos los escenarios pero aún así son cambiantes y de alto riesgo. Eso quiere decir que aún podemos contagiarnos, como les ha pasado a equipos de todo el mundo", aportó Piccato luego de hablarles a los jugadores.