De interés el proyecto de ICES Región 25 de noviembre de 2020 Redacción Por El Concejo Municipal declaró de Interés el proyecto del ICES para la creación de la primera escuela secundaria virtual de la Argentina.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo difundimos desde estas páginas el Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior está en un emprendimiento que lo pone a la vanguardia en el país, consecuente con este estupendo emprendimiento, el Concejo Municipal, recientemente, lo declaró de Interés.

La iniciativa fue presentada por el concejal Leandro Lamberti y acompañada por el Cuerpo Legislativo en pleno.

“Sin dudas, otro motivo de orgullo para los sunchalenses y justificación plena para esta distinción del Concejo Municipal”, expresó el autor del proyecto, quien agregó luego que “las instituciones locales no dejan de sorprendernos y en particular esta vez lo hace nuevamente el ICES con esta genial idea, quizás producto de la incentivación a la creatividad y a nuevos desafíos a la que nos enfrentó esta pandemia, de lanzar el primer secundario virtual de la República Argentina, el que todavía se encuentra sujeto a la aprobación del Ministerio de Educación”.

Según se expresa también en los fundamentos, en esta primera instancia y al lograr la aprobación de las autoridades educativas, los destinatarios serán aquellos alumnos que hayan concluido su escolaridad primaria y se encuentren viviendo a 30 km o más de la ciudad de Sunchales, sin descartar en el futuro poder ofrecerlo a todo el país.

La estructura curricular será la misma para todo el nivel secundario y la orientación “Bachiller en Informática y en Economía y Administración”.

Los estudiantes de cursado a distancia serán parte de la secundaria presencial, contando con dos grupos de 25 alumnos presenciales y 5 alumnos de educación a distancia (máximo 10 alumnos modalidad a distancia para el año 2021), compartiendo los profesores, clases sincrónicas y plataforma virtual.

La entidad utiliza el Sistema Acadeu de Gestión Educativa: aplicación que permite un permanente contacto con los alumnos y sus familias, por computadora o celular. Allí se comunican notas, fechas de evaluaciones, mensajes, asistencia y permite realizar estadísticas de rendimiento académico.

Entre los objetivos principales de la propuesta, más allá de la novedad de la asistencia virtual, es ofrecer educación secundaria a alumnos que hayan finalizado séptimo grado y que por diferentes motivos no puedan acceder en sus lugares de residencia a la orientación que ofrece el ICES.

“Indudablemente esta proyecto habla de la fortaleza que posee la institución local, encontrando en sus recursos humanos docentes capacitados y medios tecnológicos que permiten este camino innovador en tiempos donde nuestra forma de vida ha sido alterada radicalmente por la pandemia”, concluye la propuesta probada.