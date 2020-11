La inmensa alegría de volver a recibir a los más pequeños Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Este martes 24 de noviembre para las seño de las diferentes salitas de la ciudad, en cada uno de los jardines fue un volver a empezar luego de 9 meses de permanecer cerradas. La alegría de reencontrarse con los niños y niñas y las familias.

Y UN DIA VOLVIERON. Los jardines reabrieron sus puertas luego de 8 meses.

La pandemia seguramente dejará en evidencia la capacidad de los seres humanos a ser resilientes; reconvirtiéndose, superando las dificultades y volviendo a empezar. Tal es lo que sucedió entre tantas actividades con la de los jardines maternales de la ciudad, que debieron cerrar las puertas un 16 de marzo y volver a abrirlas un 24 de noviembre.

“Fueron casi 9 meses esperando, pero por fin llegó el día tan esperado de volver a abrir las puertas y recibir a nuestros niños y niñas y sus familias, que muy contentos iban llegando durante la mañana”, contó Melisa Cravero del Jardín Creciendo Juntos.

Respecto al protocolo que se estableció para esta actividad tan particular, la docente explicó que “los pequeños que concurren no son pacientes considerados de riesgo ni viven con familiares que lo sean; ellos al llegar, su familia ya trae la declaración jurada firmada. Antes de ingresar se higieniza el calzado, se les toma la temperatura, se hace higiene de manos y después están divididos cada uno con una sala y un patio asignado y una misma docente. Siempre se trabaja con el mismo grupo de chicos, con la misma docente y así generamos la llamada burbuja; no se cruzan entre ellos, están divididos por edades y no tienen contacto con otra sala. Cada sala tiene asignado el turno para ir al baño y cuando terminan tienen que desinfectarse”.

“Por el momento estamos trabajando con talleres de no más de 3 horas cada uno. Tenemos distintos turnos, hay uno 7 a 10, otro de 10.15 a 12.15, otro de 9 a 12 y el último de 16 a 19, justamente así para que también la familia al traerlos y buscarlos no se aglomere”, señaló Cravero. Las maestras jardineras coincidieron en que desde cada institución se intenta hacer un aprovechamiento del aire libre y se utilizan las salas en su interior cuando los pequeños se cansan.

Es importante entender el rol importantísimo que tiene en la infancia la socialización y sin lugar a dudas el jardín de infantes constituye una etapa significativa en el crecimiento de los más pequeños.



DATOS SIGNIFICATIVOS

Según precisa un relevamiento nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría, en esta etapa de la cuarentena dispuesta a partir de la pandemia, los niños atravesaron por sentimientos como enojo, extrañar a amigos, tristeza, miedo y preocupación por la incertidumbre. Un informe señala que 9 de cada 10 niños argentinos (91%) extrañaron a alguien durante esta cuarentena, sobre todo a los amigos, compañeros de actividades y familiares; casi 8 de cada 10 (77%) se mostraron ‘enojados’ y el 68% presentó distintos grados de tristeza, particularmente los niños pequeños y los adolescentes. 7 de cada 10 (74%) expresaron sentimientos negativos como desánimo y aburrimiento, y 6 de cada 10 (59%) reconocieron tener miedo: miedo por ellos mismos (24%) o por terceros (21%). En líneas generales, expresaron preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus y por la economía y el trabajo. Estas conclusiones surgen de un relevamiento a nivel nacional llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) a través de sus Filiales y la Región Metropolitana, que se presentó en el marco de la Semana de los Derechos del Niño, que se conmemora del 20 al 27 de noviembre, poniendo el foco en el derecho a la libre expresión de los niños, estipulado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional que está vigente desde el año 1990.