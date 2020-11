33 nuevos casos y 2 muertes en la ciudad Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Rafaela suma 4.721 contagios de los cuáles 314 se encuentran activos y hay más de mil aislados. Los decesos siguen subiendo y se aproximan a los 100 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de nuestra ciudad comunicó este martes en su habitual reporte diario 33 nuevos casos de coronavirus en Rafaela en las últimas 24 horas, 5 más que los anunciados el lunes (28) confirmando, una vez más, la baja en la curva de contagios desde hace varias semanas. El 33 es una cifra que ya se ha repetido en los últimos días, ya que con anterioridad se había dado el 11, el 15 y el 18 de este mes. Con estos números, la totalidad de los contagios desde marzo asciende a 4.721, siendo actualmente 314 los activos, que bajaron casi 30 en relación al anterior informe. Además, otro dato que también disminuyó es el de los aislados, 1.012, alrededor de 25 menos que el lunes, en tanto que las personas recuperadas también se incrementó, ya que pasó de 4.254 a 4.312. De todos modos, los fallecimientos siguen en aumento, ya que ayer se confirmaron las muertes de 2 mujeres de 85 y 92 años, siendo hasta el día de la fecha 95 los decesos de pacientes rafaelinos.

Sobre la situación del Hospital "Jaime Ferré", el dato alentador es que están disminuyendo las internaciones en las últimas jornadas, ya las autoridades sanitarias locales dieron a conocer que en sala general se encuentran internados 20 pacientes Covid 19 positivos y 4 sospechosos, mientras que en unidad de terapia intensiva hay 18 pacientes Covid 19 positivos, todos con asistencia respiratoria mecánica.



1.186 CONTAGIOS

EN EL TERRITORIO

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó anoche otras 1.186 infecciones en el territorio, que suma desde el inicio de la pandemia 140.073, de los cuáles 27.646 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 112.427 por laboratorio.

Sobre la distribución territorial de los nuevos contagios, Rosario registró 329 contagios de coronavirus. El número de este martes fue un poco más bajo que los de la semana pasada, aunque más alto que el fin de semana cuando se reportan menos contagios porque no se cargan todos los datos, que se actualizan en la semana. Estos números también demuestran que se sigue amesetando la curva de contagios, pero con valores todavía muy altos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 58.617 casos, alrededor del 43% por ciento de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

Por su parte, La ciudad de Santa Fe volvió a mostrar otro día con datos preocupantes, puesto que volvió a registrar un número importantes con 269 contagios, acumulando 15.435 afectados. Además, las demás localidades que registraron un número importante de casos fueron las siguientes: Esperanza 42; Venado Tuerto 30; Villa Constitución 28; Santo Tomé 26; Suardi 22; El Trébol 21; Funes 18; Villa Gobernador Gálvez y Casilda 16; San Lorenzo 15; San José de la Esquina 14; Capitán Bermúdez, Coronda y Laguna Paiva 12; Sunchales y San José del Rincón 10. Sobre las restantes localidades del Departamento Castellanos se registraron otros 7 casos en María Juana y 1 en Angélica, Humberto Primo, Plaza Clucellas y Villa San José. Además, en otras localidades cercanas a Rafaela de otras jurisdicciones, se mencionaron 5 en Humboldt y Pilar y 4 en Franck y San Carlos Sud; 2 en Ceres y 1 en San Cristóbal y 6 en Carlos Pellegrini y 5 en San Jorge.

No obstante, hay un total de 11.086 pacientes activos y 126.908 pacientes recuperados, mientras que son 189 las personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 23 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria, y 364 pacientes en sala general. Además, en la provincia se registraron 253.436 notificaciones de las cuales 96.885 fueron descartadas.



31 MUERTES

Por último, anoche se informó el fallecimiento de 31 personas con COVID-19 en el territorio: 12 pacientes (48 años, 58 años, 60 años, 62 años, 73 años, 75 años, 2 de 77 años, 79 años, 80 años, 83 años y 89 años) de Rosario; 5 pacientes (69 años, 74 años, 78 años, 82 años y 93 años) de Santa Fe y 2 pacientes (85 años y 92 años) de Rafaela. Además, hubo decesos en Tostado (1), Calchaquí (1), Ceres (1), San Vicente (1), San Carlos Centro (1), Campo Crespo (1), Gálvez (1), San Jorge (1), Roldán (1), Villa Mugueta (1), Villa Gobernador Gálvez (1) y Casilda (1). El número de víctimas fatales acumuladas en la provincia es de 2.079.



TRISTE SITUACION

Ivana, su marido y su hijo de dos años, contrajeron covid por contacto estrecho con un positivo. Este lunes, el cuadro del nene se agravó, “estaba descompuesto, con mucha fiebre y vómitos”. Al ver que no mejoraba, su pediatra le recomendó llevarlo a una clínica privada que cuenta con guardia Covid por que el niño tiene antecedentes de comvulsiones febriles y sospechaban de una posible infección urinaria. "Este domingo, alrededor de las cuatro y media de la tarde, me dirigí a la clínica Sagrado Corazón, en el centro de la ciudad", relató Ivana a LT10. Al llegar, fue hasta mesa de entrada y explicó al empleado que tanto su hijo, como ella y su marido eran positivos de Covid -aunque, recalca que tomó todos los recaudos para ir al centro médico-, ambos usaron tapaboca y no tocaron ninguna superficie. “Tampoco la inconciencia de ir a un sanatorio porque tenga ganas o porque mi hijo está con tos nada más, realmente era necesario que lo vean”, contó. Ivana le explicó que el nene estaba mal y que le recomendaron traerlo para que lo atendieran. El empleado le tomó todos los datos y le dijo que esperara afuera en el portón de la guardia, mientras buscaba a la médica.

Sin embargo, cuenta la mujer que no pasaron ni diez minutos, el joven volvió a llamarla y le dijo que no atenderían a su hijo, que no debería haber ido hasta el lugar y que, en estos casos, debe llamar al 0800 o si se trata de un cuadro grave, al 107.