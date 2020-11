Se llevará a cabo una colecta de sangre en Rafaela Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Se realizará este miércoles de 9 a 13 en la Sociedad Rural, organizada por Cudaio en conjunto con la ONG Honrar la Vida, donde expresaron la importancia de ser donantes voluntarios de sangre.

Este miércoles 25 de noviembre se realizará una colecta de sangre en la Sociedad Rural de Rafaela, en el Salón de los Toros, desde las 9 hasta las 13, donde va a estar presente el equipo de Hemoterapia de la Provincia con todo el protocolo correspondiente. Desde la ONG Honrar la Vida invitan a toda la comunidad rafaelina a anotarse en la página como donante para poder contar con un turno ya asignado. Asimismo desde la Asociación Civil van a anotar para donación de médula ósea, explicó Osvaldo Minighini, quien a su vez resaltó la importancia de donar sangre ya que uno nunca sabe cuándo la puede requerir.

Es fundamental entender que las donaciones de sangre voluntarias son necesarias en todo el mundo para que las personas puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia. Pese a todos los avances científicos y tecnológicos con los que contamos en la actualidad, la sangre no se puede fabricar. Por eso, la única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria de las personas solidarias.

Por otra parte, hay que saber que la sangre tiene fecha de vencimiento, de ahí la importancia de que la donación sea un acto continuo pues unas grandes reservas de forma puntual no garantizan la cobertura de manera habitual.



REQUISITOS BASICOS

Las condiciones para poder ser donante de sangre son: desayunar de forma habitual; pesar más de 50 kg; concurrir con DNI. Tatuajes y/o piercing: transcurridos los 12 meses se puede donar. Para donar responsablemente es necesario:

Mantener normas básicas de higiene; No presentar ningún tipo de síntoma de enfermedad; Seguir las recomendaciones del personal sanitario y mantenerse informado de fuentes oficiales.